Naukowcy z Virginia Tech opracowali proces chemiczny, który umożliwia przekształcanie odpadów z polichlorku winylu (PVC) w polialfaolefiny — kluczowy składnik syntetycznych środków smarnych, w tym olejów silnikowych. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Nature, informuje ScienceDaily.

Recykling trudnego tworzywa

PVC stosuje się w rurach wodociągowych, ramach okiennych i kartach kredytowych. Tworzywo to trudno poddaje się recyklingowi ze względu na zawartość chloru oraz różnorodne dodatki, które nadają materiałowi elastyczność, sztywność lub odporność cieplną. Z tego powodu znaczna część zużytego PVC trafia na składowiska odpadów.

Aby uzyskać materiał smarny, zespół umieścił PVC w rozpuszczalniku, dodał trichlorek glinu i alfa-olefiny — klasę węglowodorów stosowaną w produkcji syntetycznych środków smarnych. Mieszaninę ogrzewano do 158 stopni Fahrenheita przez trzy godziny, po czym wyodrębniono stosunkowo gęsty olej smarny.

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Baza dla olejów syntetycznych

Otrzymane polialfaolefiny należą do rodziny syntetycznych olejów bazowych cenionych za stabilność, właściwości smarne oraz działanie w szerokim zakresie temperatur. Materiały te wykorzystuje się jako bazę wysokowydajnych syntetycznych olejów silnikowych.

Kierownik badań, chemik i inżynier chemik Guoliang Greg Liu, zaznaczył, że praca potwierdziła możliwość wytwarzania wysokowydajnych środków smarnych z odpadów z tworzyw sztucznych. Wcześniej jego laboratorium badało również przekształcanie innych rodzajów plastiku w substancje powierzchniowo czynne stosowane w mydłach i detergentach.

Kolejny etap — skalowanie

Właściwości gotowych materiałów ocenili badacze z Texas A&M University, a obliczenia chemiczne służące badaniu mechanizmu procesu wykonał naukowiec z California Institute of Technology. W Virginia Tech stworzono również modele do analizy ekonomicznych i produkcyjnych aspektów skalowania technologii. Badacze podkreślają, że przeniesienie procesu z laboratorium do większej skali jest kolejnym ważnym krokiem.

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