Naukowcy w Chinach zarejestrowali różnice w funkcjonalnych połączeniach między obszarami mózgu u osób, które mieszkały na wysokości od 1 500 metrów nad poziomem morza. W badaniu wzięło udział 164 zdrowych dorosłych, a jego wyniki opublikowano w czasopiśmie MedScience, podaje ScienceAlert.

Porównano trzy grupy uczestników

Badacze z Czwartego Wojskowego Uniwersytetu Medycznego w Chinach porównali uczestników z trzech miast: Xi’anu, położonego na wysokości 400 metrów, Lanzhou — 1 500 metrów, oraz Lhasy w Tybecie — 3 600 metrów. Uczestnicy z dwóch grup wysokogórskich wcześniej mieszkali na niższych wysokościach, a średni czas ich pobytu w Lanzhou i Lhasie wynosił odpowiednio 1,47 i 2,11 roku.

Naukowcy zmierzyli saturację krwi tlenem oraz ocenili funkcjonalne interakcje między obszarami mózgu za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Średni poziom saturacji wynosił 97,1% w Xi’anie, 96,1% w Lanzhou i 91% w Lhasie.

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Związek z niższą saturacją

Uczestnicy z Lanzhou i Lhasy mieli silniejsze funkcjonalne połączenia między pięcioma parami obszarów mózgu niż grupa z Xi’anu. W szczególności chodziło o połączenia kory przyśrodkowej przedczołowej z lewą tylną korą ciemieniową i prawą grzbietowo-boczną korą przedczołową, tylnej kory zakrętu obręczy z prawą przednią korą wyspy, a także między lewym i prawym grzbietowo-bocznym obszarem przedczołowym oraz między lewą grzbietowo-boczną korą przedczołową a grzbietową przednią korą zakrętu obręczy.

Wzmocnienie takich połączeń korelowało z niższym poziomem saturacji krwi tlenem. Autorzy przypuszczają, że może to odzwierciedlać adaptacyjną reorganizację sieci mózgowych w warunkach chronicznego niedoboru tlenu — jeden z przejawów neuroplastyczności. Jednocześnie podkreślili, że przekrojowy charakter badania nie pozwala ustalić związku przyczynowo-skutkowego ani określić, czy zmiany te są adaptacją kompensacyjną, czy oznaką mniej efektywnego funkcjonowania sieci mózgowych.

Badacze wskazali także na niewielką liczebność próby i zaznaczyli, że do weryfikacji wniosków potrzebne są badania na większą skalę. Ich zdaniem wyniki mogą pomóc lepiej zrozumieć wpływ hipoksji wysokogórskiej na funkcje poznawcze i opracowywać ukierunkowane podejścia terapeutyczne.

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