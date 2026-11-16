Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego wykryli związek między aktywnością mikrobiomu jelitowego a wyjątkową długowiecznością u ludzi, a następnie wzmocnili tę aktywność u starych myszy za pomocą skonstruowanych bakterii. Jak podaje News-Medical, około 20 tygodni po jednorazowym podaniu bakterii u zwierząt poprawiła się wrażliwość na insulinę oraz nieznacznie poprawiła się tolerancja glukozy.

Rola kwasów żółciowych

Naukowcy skupili się na tym, jak mikroorganizmy jelitowe zmieniają kwasy żółciowe. Substancje te są wytwarzane przez wątrobę w celu trawienia tłuszczów, jednak uczestniczą także w procesach sygnalizacyjnych związanych z metabolizmem, stanem zapalnym i wewnętrznym zegarem biologicznym organizmu.

Bakterie jelitowe produkują enzymy hydrolazy soli kwasów żółciowych, czyli BSH, które chemicznie modyfikują kwasy żółciowe. W doświadczeniach na młodych i starych myszach starzenie wiązało się z wyższą aktywnością mikrobiologicznych enzymów BSH oraz intensywniejszą modyfikacją kwasów żółciowych.

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Dane dotyczące osób długowiecznych i eksperyment na myszach

Badacze ponownie przeanalizowali również otwarte dane z kohorty ludzkiej: pomiary kwasów żółciowych u 48 młodych osób, 107 osób starszych i 125 osób długowiecznych. W grupie osób długowiecznych stosunki niektórych zmodyfikowanych kwasów żółciowych były wyższe niż w dwóch młodszych grupach. Analiza mikrobiomu wykazała także większą częstość występowania genu związanego z aktywnością BSH u osób długowiecznych w porównaniu ze starszymi uczestnikami.

Aby sprawdzić możliwy efekt, naukowcy stworzyli szczep bakterii naturalnie występującej w jelitach, zdolny do stałego wytwarzania BSH, i podali go 82-tygodniowym myszom, które uważa się za stare. Bakterie stabilnie zasiedliły jelita i przez długi czas wytwarzały enzym. Po 32 tygodniach u zwierząt odnotowano także zmiany odpowiadające niższej masie ciała i masie tłuszczowej oraz większej beztłuszczowej masie ciała.

Autorzy podkreślają, że wyniki nie dowodzą związku przyczynowego między wykrytymi zmianami mikrobiomu a wyjątkową długowiecznością ludzi, ani nie wskazują, że skonstruowane bakterie mogą wydłużać życie. Aby wyjaśnić rolę aktywności BSH w zdrowym starzeniu się, potrzebne są dodatkowe badania z udziałem ludzi.

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