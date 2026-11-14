Badacze z Uniwersytetu w Ratyzbonie, Uniwersytetu Philippsa w Marburgu oraz Centrum Badawczego Jülich bezpośrednio śledzili kwantowe przejścia elektronów między pasmami energetycznymi grafenu. Jak informuje ScienceDaily, przy wystarczająco silnym polu świetlnym prawdopodobieństwo takich przejść sięgało 100%. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Nature.

Przejścia przez lukę energetyczną

W półprzewodnikach i podobnych materiałach elektrony mogą znajdować się tylko w określonych zakresach energii — pasmach energetycznych. Między nimi występują zabronione luki energetyczne, w których elektrony zazwyczaj nie mogą zajmować stabilnych stanów.

Pod wpływem intensywnych impulsów świetlnych pole elektryczne przyspieszało elektrony w grafenie i przenosiło część z nich do innego pasma energetycznego poprzez przejście kwantowo-mechaniczne. Zjawisko to nazywa się przejściami Landaua-Zenera-Majorany.

Decydującym czynnikiem jest szybkość, z jaką elektron zbliża się do luki energetycznej pod wpływem pola elektrycznego. Autorzy zaznaczają, że proces ten różni się od zwykłego tunelowania kwantowego, w którym cząstka przechodzi przez barierę w przestrzeni fizycznej.

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Obserwacja ultraszybkich procesów

Do eksperymentu zespół połączył technologie laserowe z mikroskopią elektronową i zastosował mikroskop fotoemisyjny, który mierzy energię i pęd elektronów. Na podstawie tych danych naukowcy tworzyli mapy rozkładu elektronów według różnych stanów energetycznych. Metoda umożliwiła badanie procesów w skalach czasowych niedostępnych dla konwencjonalnych metod obrazowania.

Do pomiarów wykorzystano niemal pozbawione defektów próbki grafenu o grubości jednej warstwy atomowej, wytworzone w Centrum Badawczym Jülich. Zespół zastosował także tak zwany „obrócony” grafen, który pozwolił wyraźniej obserwować dynamikę kwantową.

Eksperymenty pokazały również, że początkowo uporządkowany ruch elektronów jest stopniowo zakłócany przez ich oddziaływanie z siecią krystaliczną materiału. Autorzy uważają, że metodę można stosować do innych materiałów kwantowych i badać sterowanie ich właściwościami elektronicznymi za pomocą światła.

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