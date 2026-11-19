Naukowcy z Duke-NUS Medical School i Duke University School of Medicine odkryli, że cząsteczka cukru wytwarzana przez bakterię jelitową Clostridium immunis może zwiększać wydatkowanie energii w trzewnej tkance tłuszczowej. Tłuszcz ten gromadzi się wokół narządów wewnętrznych i wiąże się z ryzykiem chorób metabolicznych, w tym cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych, podaje News-Medical.

Cząsteczka z fosfocholiną

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Cell Host & Microbe naukowcy opisali egzopolisacharyd — cząsteczkę cukru wytwarzaną przez C. immunis. Do jej aktywności potrzebna jest niewielka grupa chemiczna fosfocholiny. Według autorów egzopolisacharyd zmodyfikowany fosfocholiną przyczyniał się do mniejszego przyrostu masy ciała i zmniejszenia ilości tłuszczu trzewnego.

Pierwszy autor badania, Tan Chin Yi, zaznaczył, że efekt ten nie był związany ze zmniejszeniem spożycia pokarmu ani ze wzrostem aktywności fizycznej. Zamiast tego cząsteczka zmieniała sposób, w jaki trzewna tkanka tłuszczowa wykorzystuje energię.

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Związek z IL-22 i UCP1

Dalsza analiza wykazała, że zmodyfikowany egzopolisacharyd obniżał poziom białka IL-22, które uczestniczy w interakcjach układu odpornościowego z tkankami jelita cienkiego i tłuszczem trzewnym. Towarzyszył temu wzrost liczby komórek zawierających białko UCP1, które pomaga komórkom tłuszczowym uwalniać energię w postaci ciepła.

Według badaczy zwiększone wydatkowanie energii zachodziło właśnie w tłuszczu trzewnym, który zwykle jest odporny na sygnały skłaniające komórki tłuszczowe do wydatkowania energii. Naukowcy przeanalizowali także dostępne dane metagenomiczne 4 145 osób z różnych krajów. U osób z otyłością wykryli mniej kopii genu, który dodaje fosfocholinę, niż u osób ze wskaźnikiem masy ciała poniżej 25. Obserwacja ta wskazuje na związek między takimi cząsteczkami bakteryjnymi a otyłością, ale nie ustala związku przyczynowo-skutkowego.

Kolejny etap — badania kliniczne

Zespół złożył wniosek patentowy dotyczący odkrycia C. immunis i wytwarzanej przez nią cząsteczki. Naukowcy planują teraz badania kliniczne w Stanach Zjednoczonych, aby sprawdzić, czy oddziaływanie na tę bakterię jelitową może stać się podejściem do leczenia otyłości.

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