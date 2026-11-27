Naukowcy zidentyfikowali białko SCARF2 jako jeden z kluczowych czynników, które pomagają wirusowi zapalenia wątroby typu B dostarczać wirusowe DNA do jąder komórek wątroby i inicjować produktywne zakażenie. Jak informuje News-Medical, białko kieruje endosomy z cząstkami wirusowymi do porów jądrowych i sprzyja uwalnianiu wirusowego nukleokapsydu.

Jak wirus dostaje się do jądra komórki

Wirus zapalenia wątroby typu B najpierw wiąże się z proteoglikanami hepatocytów, a następnie oddziałuje z białkiem NTCP na powierzchni komórki. Uruchamia to wewnętrzne pobranie cząstki wirusowej. Dalsze procesy — jej transport wewnątrz komórki, uwalnianie nukleokapsydu i dostarczanie wirusowego DNA do jądra — pozostawały dotąd niewystarczająco zbadane.

W ukierunkowanym screeningu białek błonowych komórek wątroby obniżenie poziomu SCARF2 istotnie zmniejszało zakażenie w liniach komórkowych HepG2-NTCP i HepaRG. Z kolei zwiększenie ilości tego białka podnosiło podatność komórek na wirusa. Efekt SCARF2 był najbardziej widoczny na wczesnym etapie zakażenia i minimalny po jego ustaleniu się.

Interakcja z białkiem wirusowym

Według danych z badania zewnątrzkomórkowe domeny 4–6 białka SCARF2 wiążą się z regionem preS1 dużego białka powierzchniowego wirusa. Za główny region wiązania w preS1 uznano aminokwasy 69–108, a mutacja w pozycji 90 osłabiała interakcję i zmniejszała zakaźność wirusa.

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Obrazowanie komórek wykazało, że cząstki wirusowe po wniknięciu znajdują się w endosomach zawierających SCARF2, przemieszczają się do obszaru okołojądrowego i gromadzą się w pobliżu porów jądrowych. Przy braku SCARF2 gromadzenie to było zaburzone. Obniżenie poziomu białka ograniczało także uwalnianie nukleokapsydu z endosomów, dostarczanie wirusowego DNA do jądra oraz tworzenie kowalencyjnie zamkniętego kolistego DNA — matrycy do namnażania wirusa i syntezy jego antygenów.

Możliwy cel dla przyszłych leków

Autorzy uznają SCARF2 za potencjalny cel zapobiegania nowym zakażeniom komórek wirusem zapalenia wątroby typu B. W szczególności przyszłe podejścia mogą być ukierunkowane na blokowanie interakcji SCARF2 z regionem preS1 lub na tymczasowe hamowanie działania tego białka w wątrobie.

Jednocześnie takie podejście wymaga oceny bezpieczeństwa: SCARF2 jest ważne dla rozwoju organizmu, a mutacje obu jego kopii są związane z zespołem Van den Ende-Gupta. Zgodnie z przytoczonymi w materiale danymi zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B dotyka około 257,5 mln osób na świecie i może prowadzić do marskości oraz raka wątrobowokomórkowego.

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