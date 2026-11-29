Naukowcy z Icahn School of Medicine at Mount Sinai ustalili, że receptor węglowodorów arylowych AHR hamuje regenerację uszkodzonych włókien nerwowych — aksonów. Genetyczne usunięcie tego białka z neuronów lub zahamowanie jego aktywności lekami wzmocniło regenerację włókien nerwowych w badaniach.

Jak podaje ScienceDaily, u myszy z urazami rdzenia kręgowego lub nerwów obwodowych zahamowanie AHR poprawiło również odzyskiwanie ruchu i czucia. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Nature.

Równowaga między ochroną a regeneracją

Po urazie AHR aktywuje w neuronach mechanizmy ochronne, które wspierają proteostazę — proces pomagający białkom zachować prawidłową strukturę i funkcje oraz zapobiegający gromadzeniu się uszkodzonych białek. Pozwala to komórkom nerwowym wytrzymać stres po uszkodzeniu, jednak jednocześnie ogranicza wytwarzanie nowych białek potrzebnych do regeneracji aksonów.

Kierownik badania, profesor neurochirurgii i neuronauk Hongyan Zou, wyjaśnił, że AHR działa jak swego rodzaju hamulec: przesuwa priorytet neuronów w stronę radzenia sobie ze stresem, a nie odbudowy uszkodzonych połączeń.

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Białko potrzebne do regeneracji

Naukowcy ustalili również, że odpowiedź regeneracyjna zależy od białka HIF-1α. Jest ono znane przede wszystkim z udziału w adaptacji komórek do niskiego poziomu tlenu i reguluje geny związane z metabolizmem, adaptacją komórkową oraz naprawą tkanek.

AHR początkowo opisano jako receptor reagujący na obce substancje chemiczne, w tym toksyny i zanieczyszczenia środowiska. Nowe badanie wskazuje, że wpływa on także na wybór neuronu między stanem ochronnym a stanem sprzyjającym regeneracji.

Zespół badawczy planuje badać leki blokujące AHR oraz podejścia terapii genowej, które selektywnie obniżałyby aktywność białka w neuronach. Autorzy podkreślają, że przed zastosowaniem tego podejścia u pacjentów z urazami neurologicznymi potrzebne są dodatkowe badania dotyczące skuteczności, dawkowania i wpływu na inne komórki.

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