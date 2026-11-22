Międzynarodowa grupa naukowców wykryła wcześniej nieopisaną chorobę siatkówki uwarunkowaną genetycznie, która stopniowo zawęża obwodowe pole widzenia i utrudnia widzenie o zmierzchu oraz w ciemności. Widzenie centralne u osób z tym schorzeniem może pozostawać dobre przez znaczną część życia, podaje ScienceDaily.

Wariant genu EFEMP1

Badacze powiązali schorzenie z wariantem p.Arg140Trp w genie EFEMP1. Choroba nie ma jeszcze oficjalnej nazwy, jednak naukowcy określają ją jako późną degenerację siatkówki związaną z EFEMP1. Według ich danych ten wariant genetyczny powoduje nadmierne gromadzenie się materiału między komórkami oka.

Badanie opublikowane w JAMA Ophthalmology objęło trzy niespokrewnione rodziny z różnych krajów, będące nosicielami p.Arg140Trp. Ich objawy porównano z objawami w innej rodzinie, która miała wariant p.Arg345Trp tego samego genu. Ten ostatni jest już wiązany z chorobą, która przede wszystkim atakuje plamkę żółtą i widzenie centralne.

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Wczesny marker funkcjonalny

Nowa postać choroby zaczyna się w obwodowych obszarach siatkówki. Objawy mogą być szczególnie zauważalne wieczorem lub w nocy, gdy widzenie bardziej zależy od pręcików — światłoczułych komórek siatkówki, które pomagają widzieć przy słabym oświetleniu.

Naukowcy ustalili, że u osób dotkniętych chorobą pręciki zbyt wolno odzyskują sprawność po przejściu z jasnego światła do ciemności. Taką nieprawidłowość funkcjonalną można wykryć nawet wtedy, gdy siatkówka nadal wygląda na strukturalnie nieuszkodzoną. Zdaniem badaczy może to być wczesny marker choroby przed utratą fotoreceptorów.

Częstość występowania wariantu p.Arg140Trp jest na razie nieznana: badacze przypuszczają, że występuje on rzadko, jednak potrzebne są większe badania, aby oszacować liczbę nosicieli. Zaznaczają również, że badanie rzadkich dziedzicznych chorób oczu może pomóc wyjaśnić mechanizmy chorób siatkówki związanych z wiekiem, w tym zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem.

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