Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu w Wielkiej Brytanii odkryli, że różnice w szeregu czynników ryzyka sercowo-naczyniowego mogą być zauważalne trzy dekady przed zawałem serca, udarem mózgu lub innym zdarzeniem sercowo-naczyniowym. Informuje o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie JAMA Network Open.

Dane od ponad 100 tysięcy uczestników

Naukowcy przeanalizowali informacje dotyczące ponad 100 tysięcy osób, zebrane w czterech badaniach populacyjnych w Stanach Zjednoczonych, Norwegii i Wielkiej Brytanii w latach 1985–2019. Badali zmiany ciśnienia tętniczego, cukrzycy, wskaźnika masy ciała, funkcji nerek, aktywności fizycznej i wskaźników krwi u osób, u których później wystąpiło zdarzenie sercowo-naczyniowe, oraz u uczestników bez takich zdarzeń.

Skurczowe ciśnienie tętnicze u osób, u których później rozwinęła się choroba sercowo-naczyniowa, było wyższe już 30 lat przed zdarzeniem — o około 4 mm Hg. Bliżej zdarzenia różnica wzrastała do 7 mm Hg. U młodszych kobiet wartości ciśnienia były niższe niż u mężczyzn w tym samym wieku, jednak około 65. roku życia tendencja ta się odwracała.

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Różnice według wieku i biomarkerów

Osoby, u których zdarzenie sercowo-naczyniowe wystąpiło w młodszym wieku, częściej miały cukrzycę i wyższy wskaźnik masy ciała już na dekady przed nim. Badacze odnotowali również wczesne różnice w biomarkerach krwi. W szczególności zmiany poziomu białka NT-proBNP, wykorzystywanego do monitorowania niewydolności serca, były zauważalne 10 lat przed zdarzeniem.

Autorzy pracy zaznaczyli, że śledzenie zmian tradycyjnych i nietradycyjnych czynników ryzyka może pomóc w dokładniejszej ocenie prawdopodobieństwa ciężkich zdarzeń sercowo-naczyniowych. Badanie nie analizowało możliwych różnic w trajektoriach czynników ryzyka i biomarkerów między grupami etnicznymi.

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