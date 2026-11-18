Naukowcy z Utrechtu, Lejdy i Monachium ustalili, że jeden z warunków koniecznych nadprzewodnictwa — tworzenie par elektronów — może utrzymywać się w temperaturze pokojowej. Wyniki pracy opublikowanej w czasopiśmie Science otwierają nowy kierunek poszukiwań materiałów zdolnych przewodzić prąd bez oporu elektrycznego, informuje ScienceDaily.

Pary bez nadprzewodnictwa

Do wystąpienia nadprzewodnictwa elektrony muszą łączyć się w tak zwane pary Coopera i poruszać się w skoordynowany sposób, pozostając we wspólnym stanie kwantowym. Właśnie taka zbiorowa zgodność, znana jako koherencja fazowa, umożliwia przepływ prądu przez materiał bez oporu.

W zwykłych nadprzewodnikach tworzenie par i ich skoordynowane zachowanie pojawiają się w tej samej temperaturze. Natomiast w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych elektrony mogą tworzyć pary w temperaturach znacznie wyższych niż temperatura, w której materiał staje się nadprzewodzący. Naukowcy ustalili, że pary te mogą pozostawać stabilne nawet w temperaturze pokojowej.

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Kluczowa przeszkoda

Autorzy pracy przypuszczają, że głównym ograniczeniem dla nadprzewodnictwa w wyższych temperaturach może być nie tworzenie par elektronów, lecz zdolność tych par do koordynowania ich zachowania kwantowego. Bez koherencji fazowej pary istnieją, jednak materiał nie wykazuje właściwości nadprzewodzących.

Badanie stało się możliwe dzięki urządzeniu, które zespół opracował w celu rozdzielenia prądu przepływającego przez pojedyncze elektrony od prądu przenoszonego przez pary elektronów. Umożliwiło to oddzielne śledzenie momentu tworzenia się par oraz ich zachowania w materiale.

Praca nie oznacza, że nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej zostało już osiągnięte. Jednocześnie wskazuje, że pary elektronów mogą utrzymywać się bez ekstremalnego chłodzenia. Jeden z kierowników badania, Ingmar Swart, planuje dalej badać mechanizmy koherencji fazowej.

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