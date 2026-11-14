Naukowcy ze Szpitala Badawczego Dziecięcego św. Judy oraz Uniwersytetu Columbia odkryli w wtórnej korze ruchowej mózgów myszy nieznaną wcześniej mapę obszarów związanych z różnymi częściami ciała. Zespół wykorzystał do tego szybkie obrazowanie optyczne mózgu. O wynikach opublikowanych w czasopiśmie Nature Communications informuje News-Medical.

Aktywność w stanie spoczynku

Badacze najpierw analizowali główne obszary mózgu kontrolujące ruchy. W okresach spoczynku zarejestrowali silne wahania aktywności w obszarach sensorycznych. Aktywność każdego z tych obszarów była zsynchronizowana z niewielkim obszarem wtórnej kory ruchowej, nazywanej również M2.

Gdy naukowcy zestawili te obszary M2, utworzyły one mapę części ciała. Dalsze badanie aktywności neuronów w tych podregionach potwierdziło, że ich aktywacja zależała od tego, której części ciała używało zwierzę.

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Reakcja na różne ruchy

Porównanie wzorców aktywności podczas różnych ruchów wykazało, że wtórna kora ruchowa aktywuje się silniej podczas złożonych, skoordynowanych działań angażujących kilka części ciała. Przy prostych ruchach jej zaangażowanie było krótkotrwałe, natomiast przy bardziej złożonych — dłuższe.

Elizabeth Hillman, kierowniczka Wydziału Nauk o Obrazowaniu w Szpitalu Badawczym Dziecięcym św. Judy, zaznaczyła, że ciągła obserwacja aktywności całego mózgu umożliwiła wykrycie połączeń między kilkoma obszarami, których wcześniejsze metody mogły nie ujawnić. Według niej metoda pozwala obserwować w czasie rzeczywistym, jak mózg kontroluje ruchy, oraz potencjalnie badać zaburzenia tego systemu w chorobach neurologicznych lub urazach mózgu.

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