Naukowcy ustalili, że białko Miro1 może być zaangażowane w rozwój insulinooporności — kluczowej cechy cukrzycy typu 2. Wyższy poziom tego białka wykryto w mięśniach szkieletowych osób z tą chorobą. O wynikach badania opublikowanego w Nature Communications informuje ScienceDaily.

Białko na błonie mitochondriów

Miro1, czyli Mitochondrial Rho GTPase1, znajduje się na zewnętrznej błonie mitochondriów — struktur komórkowych wytwarzających energię. Naukowcy badali je w komórkach laboratoryjnych, modelach przedklinicznych oraz z udziałem osób z cukrzycą typu 2. Wyniki pokazały, że nagromadzenie Miro1 pogarszało reakcję mięśni na insulinę.

W modelach przedklinicznych usunięcie tego białka przywracało odpowiedź tkanki mięśniowej na insulinę. Zdaniem autorów wskazuje to na bezpośredni udział Miro1 w zaburzeniu wrażliwości na insulinę.

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Wpływ ćwiczeń aerobowych

Osobno zespół przeprowadził randomizowane badanie kontrolowane z udziałem osób z otyłością i cukrzycą typu 2. Uczestników wykonujących ćwiczenia aerobowe porównano z grupą otrzymującą standardową opiekę medyczną.

W grupie aktywności fizycznej poziom Miro1 w mięśniach się obniżył. Zmianom tym towarzyszyła poprawa wrażliwości na insulinę oraz zdolności mięśni do wytwarzania energii. Autorzy przypuszczają, że zmniejszenie ilości tego białka może być jednym z mechanizmów, dzięki którym aktywność fizyczna poprawia reakcję organizmu na insulinę.

Perspektywa leczenia

Starszy autor pracy, John P. Kirwan, zaznaczył, że badanie wskazuje Miro1 jako potencjalny cel terapeutyczny. Jednocześnie bezpieczeństwo i skuteczność bezpośredniego oddziaływania na to białko w leczeniu osób z cukrzycą typu 2 wymagają jeszcze ustalenia. Przywrócenie odpowiedzi na insulinę wykazano dotychczas jedynie w modelach przedklinicznych, podczas gdy u ludzi badacze odnotowali obniżenie poziomu Miro1 po ćwiczeniach wraz z poprawą wrażliwości na insulinę.

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