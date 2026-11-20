Naukowcy pod kierownictwem specjalistów z Uniwersytetu Griffitha wysunęli hipotezę, według której choroby alergiczne mogą zaczynać się od zaburzeń funkcjonowania energetycznego komórek nabłonkowych tworzących powierzchnie barierowe skóry, jelit, nosa, płuc i przełyku. Informuje o tym News-Medical.

Autorzy przeanalizowali dane ze 116 kohort typu „przypadek — kontrola”, obejmujących 3 776 pacjentów. Ich zdaniem mitochondria — struktury komórkowe zapewniające produkcję energii — mogą nie radzić sobie z obciążeniem energetycznym i stresem współczesnego środowiska. Wówczas, zgodnie z hipotezą naukowców, komórki barierowe zbyt łatwo wysyłają sygnał alarmowy, a zjawiska immunologiczne rozpoznawane jako alergia pojawiają się później.

Dane dotyczące eozynofilowego zapalenia przełyku

Najbardziej przekonujące dane badacze odnotowali w eozynofilowym zapaleniu przełyku — alergicznej chorobie przełyku. We wszystkich 13 niezależnych kohortach pacjentów wykryto obniżoną aktywność programu komórkowego usuwającego uszkodzone mitochondria.

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W przypadku egzemy zmiany w barierze skórnej i ochronie antyoksydacyjnej wykryto nawet na obszarach skóry nieobjętych stanem zapalnym. Jednocześnie sygnał ten nie był uniwersalny: nie odnotowano go w rozwiniętej astmie i polipach nosa, a w katarze siennym był obecny tylko częściowo.

Hipoteza wymaga weryfikacji

Autorzy przypuszczają, że różne czynniki współczesnego środowiska mogą wpływać na wspólny cel — zdolność energetyczną komórek barierowych. Wśród nich w pracy wymieniono żywność przetworzoną, zanieczyszczenia, mikroplastik, środki myjące, niedobór błonnika pokarmowego i wczesne stosowanie antybiotyków.

Kierownik badania, immunolog kliniczny Peter Smith, podkreślił, że nie chodzi o ustalony mechanizm ani nową metodę leczenia, lecz o hipotezę, którą należy zweryfikować. Jako kolejny krok badacze wskazali bezpośredni pomiar stanu takich komórek u niemowląt przed rozwojem alergii. Artykuł „The origins of allergy: An outside-in, bioenergetic hypothesis” opublikowano w czasopiśmie Allergy.

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