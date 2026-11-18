Naukowcy z University of Chicago i Johns Hopkins University przeanalizowali, jak różne typy komórek reagują na alkohol, nikotynę i kofeinę w zależności od różnic genetycznych między ludźmi. Zespół sprofilował ponad 1,4 mln komórek, aby stworzyć bardziej szczegółowy obraz interakcji genów i czynników środowiskowych, informuje News-Medical.

Komórki o różnym podłożu genetycznym

Do badania naukowcy wykorzystali próbki od dorosłych dawców z projektu International HapMap. Komórki przeprogramowano tak, aby mogły rozwijać się w różne typy komórek, a następnie hodowano je w trójwymiarowych kulturach odtwarzających wczesne etapy rozwoju. Po poddaniu działaniu alkoholu, nikotyny lub kofeiny badacze zastosowali technologie jednokomórkowe, które umożliwiły określenie typu każdej komórki, jej dawcy oraz reakcji na działanie tych substancji.

Naukowcy poszukiwali wariantów genetycznych związanych z poziomem ekspresji genów — ilością RNA wytwarzaną przez komórkę. Takie regiony DNA nazywane są eQTL. Część z nich wiąże się z podstawowymi różnicami w aktywności genów między ludźmi, natomiast inne zmieniają tę zależność dopiero po określonej ekspozycji. Badacze nazwali te ostatnie response eQTL, czyli eQTL odpowiedzi.

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Związek z regionami ryzyka chorób

Według danych z badania podstawowe eQTL częściej znajdują się w pobliżu początku genu, a eQTL odpowiedzi — w regionach wzmacniających, które regulują aktywność genów. Jednocześnie eQTL odpowiedzi znacznie częściej pokrywają się z wariantami genetycznymi wcześniej powiązanymi z ryzykiem chorób.

W szczególności zespół zidentyfikował eQTL, który po ekspozycji na alkohol wpływa na gen LNX2 w komórkach wyściełających jelita. Region ten znajduje się we wzmacniaczu i pokrywa się z genetycznym sygnałem ryzyka nieswoistego zapalenia jelit. Autorzy podkreślili, że wynik nie oznacza, iż spożywanie alkoholu powoduje tę chorobę, lecz pokazuje, że efekty zależą od połączenia podłoża genetycznego, typu komórek i konkretnej ekspozycji.

Podstawa indywidualnych prognoz

Badacze uważają, że takie dane mogą w przyszłości pomóc dokładniej przewidywać indywidualną reakcję człowieka na czynniki środowiskowe i leczenie. Badanie opublikowano w czasopiśmie Cell Genomics.

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