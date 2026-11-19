Po silnej burzy geomagnetycznej 11 maja 2024 roku wokół Ziemi na krótki czas uformowały się cztery odrębne elektronowe pasy promieniowania. Taką konfigurację wykryto po raz pierwszy, informuje ScienceAlert. Burzę, nazywaną wydarzeniem z okazji Dnia Matki, opisuje się jako najsilniejszą od 20 lat.

Jak zmieniła się struktura pasów

Ziemię zazwyczaj otaczają dwa pasy Van Allena — toroidalne strefy naładowanych cząstek uwięzionych przez pole magnetyczne planety. W wewnętrznym pasie dominują wysokoenergetyczne protony, a w zewnętrznym — elektrony o wysokich energiach. Odkryto je w 1958 roku na podstawie danych z pierwszego amerykańskiego satelity Explorer 1 i nazwano na cześć fizyka Jamesa Van Allena.

Po burzy napływ elektronów do przestrzeni okołoziemskiej był znaczny, jednak cztery pasy nie powstały bezpośrednio w wyniku ich nagromadzenia. Oddziaływania elektromagnetyczne lokalnie wyprowadzały elektrony z pasów i tworzyły między nimi tymczasowe przerwy. W ciągu kilku dni i tygodni po burzy najpierw uformowała się struktura trzech pasów, a do czerwca 2024 roku — czterech.

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Obserwacje z satelity

Zjawisko badano za pomocą teleskopu Energetic Particle Telescope na pokładzie satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej PROBA-V. Aparat porusza się po słoneczno-synchronicznej orbicie polarnej na wysokości 820 kilometrów nad Ziemią. Do sierpnia 2024 roku pasy promieniowania powróciły do swojej zwykłej struktury dwóch pasów.

Naukowcy wiążą pojawienie się wielu pasów z koronalnymi wyrzutami masy, które zaburzają kosmiczne środowisko Ziemi i zmieniają przepływy cząstek w pasach promieniowania. Elektrony mogą oddziaływać z falami elektromagnetycznymi, rozpraszać się w atmosferze i stopniowo przemieszczać się do wewnątrz lub na zewnątrz w polu magnetycznym Ziemi. Podobny system trzech pasów zaobserwowano już w 2012 roku, a także wielokrotnie po znacznych burzach geomagnetycznych w latach 2024–2026.

Wysokoenergetyczne elektrony i protony stanowią zagrożenie dla elektroniki statków kosmicznych, paneli słonecznych i astronautów. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie npj Space Exploration.

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