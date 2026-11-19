Naukowcy po raz pierwszy wykryli cztery pasy elektronowe wokół Ziemi — ScienceAlert
Po silnej burzy geomagnetycznej 11 maja 2024 roku wokół Ziemi na krótki czas uformowały się cztery odrębne elektronowe pasy promieniowania. Taką konfigurację wykryto po raz pierwszy, informuje ScienceAlert. Burzę, nazywaną wydarzeniem z okazji Dnia Matki, opisuje się jako najsilniejszą od 20 lat.
Jak zmieniła się struktura pasów
Ziemię zazwyczaj otaczają dwa pasy Van Allena — toroidalne strefy naładowanych cząstek uwięzionych przez pole magnetyczne planety. W wewnętrznym pasie dominują wysokoenergetyczne protony, a w zewnętrznym — elektrony o wysokich energiach. Odkryto je w 1958 roku na podstawie danych z pierwszego amerykańskiego satelity Explorer 1 i nazwano na cześć fizyka Jamesa Van Allena.
Po burzy napływ elektronów do przestrzeni okołoziemskiej był znaczny, jednak cztery pasy nie powstały bezpośrednio w wyniku ich nagromadzenia. Oddziaływania elektromagnetyczne lokalnie wyprowadzały elektrony z pasów i tworzyły między nimi tymczasowe przerwy. W ciągu kilku dni i tygodni po burzy najpierw uformowała się struktura trzech pasów, a do czerwca 2024 roku — czterech.
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Obserwacje z satelity
Zjawisko badano za pomocą teleskopu Energetic Particle Telescope na pokładzie satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej PROBA-V. Aparat porusza się po słoneczno-synchronicznej orbicie polarnej na wysokości 820 kilometrów nad Ziemią. Do sierpnia 2024 roku pasy promieniowania powróciły do swojej zwykłej struktury dwóch pasów.
Naukowcy wiążą pojawienie się wielu pasów z koronalnymi wyrzutami masy, które zaburzają kosmiczne środowisko Ziemi i zmieniają przepływy cząstek w pasach promieniowania. Elektrony mogą oddziaływać z falami elektromagnetycznymi, rozpraszać się w atmosferze i stopniowo przemieszczać się do wewnątrz lub na zewnątrz w polu magnetycznym Ziemi. Podobny system trzech pasów zaobserwowano już w 2012 roku, a także wielokrotnie po znacznych burzach geomagnetycznych w latach 2024–2026.
Wysokoenergetyczne elektrony i protony stanowią zagrożenie dla elektroniki statków kosmicznych, paneli słonecznych i astronautów. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie npj Space Exploration.