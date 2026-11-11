Naukowcy z Bharati Vidyapeeth Deemed University w Pune w Indiach przedstawili hipotezę, zgodnie z którą wariacje krótkich powtarzalnych odcinków DNA — powtórzeń CAG — mogą stanowić część dotąd niewyjaśnionego dziedzicznego komponentu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Pisze o tym News-Medical, powołując się na recenzowany artykuł typu Perspective w czasopiśmie Genomic Psychiatry.

Autorzy pod kierownictwem Mahabaleshwara V. Hegde wskazują, że badania bliźniąt szacują dziedziczność tych zaburzeń na 81%, podczas gdy powszechne warianty genetyczne wykryte w zakrojonych na szeroką skalę badaniach genomicznych wyjaśniają około jedną czwartą ryzyka. Naukowcy przypuszczają, że badania asocjacyjne całego genomu w dużej mierze nie uwzględniły powtarzalnych sekwencji DNA.

45 genów kandydujących

CAG to sekwencja trójnukleotydowa kodująca aminokwas glutaminę. Znaczne zwiększenie liczby takich powtórzeń w poszczególnych genach wiąże się z chorobą Huntingtona i niektórymi ataksjami rdzeniowo-móżdżkowymi. Według autorów objawy psychotyczne typu schizofrenicznego lub dwubiegunowego występują w tych chorobach częściej niż w populacji ogólnej.

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Zespół zidentyfikował 45 genów kandydujących z powtórzeniami CAG: dziesięć z nich wiąże się z klasycznymi chorobami neurodegeneracyjnymi wskutek ekspansji powtórzeń, kolejne trzy mają powtórzenia poza regionami kodującymi, a 32 charakteryzują się umiarkowanie rozszerzalnymi polimorficznymi powtórzeniami. Autorzy przypuszczają, że łączny efekt umiarkowanych zmian w wielu takich genach może być związany z psychozą bez obumierania neuronów.

Model z udziałem astrocytów

Proponowany mechanizm dotyczy astrocytów — komórek dostarczających neuronom glutaminę potrzebną do wytwarzania glutaminianu i GABA. Zgodnie z modelem autorów białka z powiększonymi odcinkami glutaminy mogą zwiększać zapotrzebowanie astrocytów na ten aminokwas. Może to potencjalnie zmniejszyć dostępność glutaminy dla neuronów i wpłynąć na poziomy glutaminianu, GABA i glutationu.

Jako pośredni argument badacze przytaczają metaanalizę 28 badań z udziałem 647 pacjentów i 608 uczestników grup kontrolnych. Na podstawie spektroskopii rezonansu magnetycznego wskazała ona na wyższy poziom glutaminy i niższy poziom glutaminianu w przyśrodkowym obszarze czołowym mózgu osób ze schizofrenią. Jednocześnie autorzy podkreślają, że ich model wymaga weryfikacji: dane dotyczące długości powtórzeń CAG w populacjach osób ze schizofrenią i chorobą afektywną dwubiegunową są na razie niewystarczające. Do jego przetestowania proponują zastosowanie metod genomowej analizy powtórzeń i transkryptomiki pojedynczych komórek.

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