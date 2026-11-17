Międzynarodowa grupa naukowców określiła granice bezpiecznego funkcjonowania ziemskiej kriosfery — wszystkich zamarzniętych elementów planety — i doszła do wniosku, że ludzkość już przekroczyła te granice według kilku wskaźników. Informuje o tym ScienceAlert, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Science.

Cztery wskaźniki kriosfery

Badacze ocenili bezpieczny stan kriosfery na podstawie czterech parametrów, opierając się na danych klimatycznych z holocenu — względnie stabilnego okresu ostatnich 11 700 lat. Do kriosfery należą lód morski i jeziorny, pokrywa śnieżna oraz zamarznięte gleby.

Według obliczeń autorów, aby zachować bezpieczną przestrzeń, na lądzie musi pozostawać co najmniej 27,48 miliona gigaton lodu. Średnioroczna powierzchnia lodu morskiego powinna wynosić nie mniej niż 19,8 miliona kilometrów kwadratowych, temperatura gleby na obszarach wieloletniej zmarzliny nie powinna być wyższa niż minus 6,6 stopnia Celsjusza, a pokrywa śnieżna powinna obejmować co najmniej 38,8 miliona kilometrów kwadratowych lądu.

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Wskaźniki są już poniżej granic

W 2018 roku objętość lodu lądowego na planecie szacowano na około 27,63 miliona gigaton — tylko nieznacznie powyżej ustalonej granicy. Jednocześnie, według oceny naukowców, w wyniku już wyemitowanych emisji zostanie utracone jeszcze ponad 0,64 miliona gigaton lodu, co oznacza przekroczenie tego progu.

Średnioroczna powierzchnia lodu morskiego w 2024 roku wyniosła 16,5 miliona kilometrów kwadratowych, czyli mniej niż określony punkt odniesienia. Temperatura gleby w strefie wieloletniej zmarzliny w latach 2000–2014, według modelowania klimatycznego, wahała się od minus 6 do minus 5,3 stopnia Celsjusza — a więc była wyższa od bezpiecznej granicy. Średnia powierzchnia pokrywy śnieżnej w 2024 roku wyniosła 35,9 miliona kilometrów kwadratowych, również nie osiągając ustalonego wskaźnika.

Autorzy badania wiążą degradację kriosfery ze spalaniem paliw kopalnych, intensyfikacją rolnictwa oraz zmianami w użytkowaniu gruntów na dużą skalę. Wezwali do pilnego zatrzymania i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz czarnego węgla, a także do zmniejszenia lokalnego wpływu człowieka, w tym rozbudowy infrastruktury w regionach kriosferycznych.

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