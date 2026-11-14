Na konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji autorzy raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) dotyczącego przekroczenia progu globalnego ocieplenia o 1,5°C bronili naukowej wiarygodności dokumentu. Stało się to po tym, jak Arabia Saudyjska i inne duże kraje rozwijające się zakwestionowały naukowe podstawy raportu i dążyły do niedopuszczenia do wzmianek o nim w głównej decyzji politycznej szczytu, informuje Climate Home News.

Raport Limiting Overshoot, opublikowany przez UNEP we wrześniu, analizuje sposoby zminimalizowania niemal nieuniknionego przekroczenia granicy temperatury określonej w porozumieniu paryskim, jego skutki dla ludzi i ekosystemów oraz możliwości obniżenia temperatury w przyszłości. UE, Wielka Brytania, grupa krajów najsłabiej rozwiniętych i małe państwa wyspiarskie zabiegają o to, by reagowanie na przekroczenie 1,5°C stało się jednym z priorytetów COP31.

Spór o przegląd naukowy

Według rozmówców publikacji podczas zamkniętych konsultacji Grupa Arabska pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej twierdziła, że raport nie przeszedł recenzji naukowej. Jednocześnie blok podobnie myślących krajów rozwijających się, do którego należą Indie i Chiny, wezwał, by w końcowej decyzji nie odwoływać się do raportów przygotowanych poza procesem klimatycznym ONZ.

Debra Roberts, która należała do głównej grupy koordynacyjnej raportu i wcześniej współprzewodniczyła Grupie Roboczej II Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), oświadczyła, że autorzy przestrzegali standardowej procedury globalnej oceny dostępnych badań naukowych. Jak powiedziała, różnica względem procedur IPCC polegała na tym, że rządy nie dokonywały przeglądu wyników prac.

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44 autorów i 44 recenzentów

Nad raportem przez rok pracowało 44 ekspertów z różnych krajów, a ich pracę sprawdziło kolejnych 44 recenzentów. Roberts zaznaczyła, że dokument przeszedł wewnętrzną weryfikację przez autorów, zewnętrzną recenzję oraz ocenę UNEP.

Autorzy zaprzeczyli również, że zaklasyfikowanie dokumentu do tak zwanej szarej literatury — materiałów publikowanych poza tradycyjnymi czasopismami akademickimi — oznacza niższą jakość. Przypomnieli, że raporty UNEP dotyczące luki emisyjnej i adaptacyjnej, a także materiały Międzynarodowej Agencji Energetycznej są regularnie wykorzystywane w ocenach IPCC i czasami wspominane w decyzjach konferencji klimatycznych.

Spór toczy się na tle długotrwałych rozbieżności w IPCC dotyczących harmonogramu kolejnego cyklu ocen. Większość rządów dąży do ukończenia kluczowych raportów przed kolejnym Globalnym Podsumowaniem Działań Klimatycznych w listopadzie 2028 roku. Jednocześnie Arabia Saudyjska, Indie i państwo-agresor Rosja sprzeciwiają się takiemu tempu, uznając je za zbyt napięte dla udziału naukowców i rządów krajów rozwijających się. IPCC ma powrócić do tej kwestii podczas spotkania online na początku grudnia.

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