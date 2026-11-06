Naukowcy z Uniwersytetu w Göteborgu i Uniwersytetu Kopenhaskiego w przeglądzie opublikowanym w czasopiśmie Science wezwali do przeprowadzenia badań klinicznych dotyczących wpływu leków stosowanych w leczeniu otyłości na pamięć i inne zdolności poznawcze. Chodzi w szczególności o semaglutyd i tirzepatyd, które są już stosowane w leczeniu otyłości i cukrzycy typu 2, informuje News-Medical.

Dane dotyczące ludzi nadal są niejednoznaczne

Autorzy przeglądu zauważyli, że badania na zwierzętach wskazują na możliwy wpływ leków GLP-1 na pamięć i uczenie się. Jednocześnie wyniki badań z udziałem ludzi pozostają niejednoznaczne.

Analiza dokumentacji medycznej pacjentów powiązała leczenie lekami GLP-1 z niższym ryzykiem demencji wśród osób z cukrzycą typu 2. Takie obserwacje nie pozwalają jednak ustalić, że to same leki były przyczyną tej różnicy.

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W badaniach klinicznych Novo Nordisk EVOKE i EVOKE+ semaglutyd nie spowolnił postępu choroby u pacjentów z wczesną chorobą Alzheimera, mimo zmian w szeregu biologicznych markerów tej choroby.

Kogo mogą dotyczyć przyszłe badania

Zdaniem naukowców potencjalny ochronny efekt dla mózgu należy jeszcze sprawdzić w innych grupach pacjentów. Osoby z otyłością lub cukrzycą typu 2 mogą mieć trudności z koncentracją, planowaniem i szybkością przetwarzania informacji. Takie zaburzenia są często związane ze zdrowiem metabolicznym i naczyniowym.

Badacze chcą ustalić, czy możliwy wpływ leków na mózg wynika z poprawy metabolizmu, bezpośredniego działania na mózg czy połączenia obu mechanizmów. Podkreślili również potrzebę monitorowania starszych i osłabionych pacjentów: szybka utrata masy ciała i masy mięśniowej może pogarszać sprawność fizyczną oraz zmniejszać potencjalne korzyści z leczenia.

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