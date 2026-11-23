Naukowcy, w tym specjaliści z Instytutu Serca i Naczyń Mass General Brigham, zaproponowali sposób śledzenia zmian molekularnych w sercu na podstawie próbek krwi. Metoda polega na wyodrębnianiu i badaniu kardiowezikuł — pęcherzyków zewnątrzkomórkowych pochodzących z komórek mięśnia sercowego. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Cell, informuje News-Medical.

Jak działa metoda

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe to cząstki błonowe wydzielane przez komórki. Przenoszą zawartość molekularną, w tym białka, metabolity i RNA związane z aktywnością genów. Autorzy pracy skupili się na pęcherzykach wydzielanych przez kardiomiocyty — komórki mięśniowe serca.

Aby wyizolować te cząstki z krwi, zespół zidentyfikował dwa markery powierzchniowe komórek serca — POPDC2 i CHRNE. Następnie naukowcy wykorzystali przeciwciała przeciwko tym markerom do wyodrębnienia kardiowezikuł z próbek krwi.

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Co wykazały próbki pacjentów

Podczas analizy kardiowezikuł od pacjentów z niewydolnością serca lub tych, którzy przeszli zawał, badacze wykryli w nich transkrypty RNA odzwierciedlające znane wzorce molekularne związane z tymi stanami. Analiza kardiowezikuł w trakcie i po operacjach z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego również wykazała oznaki dynamicznej odpowiedzi stresowej kardiomiocytów w czasie rzeczywistym.

W przypadkach, w których zespół miał dostęp do materiału z biopsji serca pacjentów z różnymi patologiami serca, RNA kardiowezikuł odzwierciedlało te różnice. Autorzy zaznaczyli, że badania prospektywne powinny sprawdzić, czy takie RNA można wykorzystywać do oceny odpowiedzi na leczenie, rozróżniania podtypów chorób sercowo-naczyniowych i przewidywania postępu chorób.

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