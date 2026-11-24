Dwoje geochemików z Chengdu University of Technology zaproponowało rewizję chronologii gromadzenia się tlenu na Ziemi. Ich analiza wskazuje, że atmosfera przeszła trzy główne etapy wzrostu zawartości tlenu, podczas gdy głęboki ocean reagował na te zmiany z opóźnieniem, które mogło trwać setki milionów lat, informuje ScienceDaily.

Siarczany jako świadectwo składu atmosfery

Naukowcy opublikowali wnioski w czasopiśmie The Innovation. Zamiast opierać się głównie na śladach chemicznych w osadach morskich, skupili się na siarczanach. Ich skład izotopowy może zachowywać sygnał reakcji atmosferycznych z udziałem tlenu, ozonu i dwutlenku węgla.

Takie reakcje powodują nietypowy niedobór izotopu tlenu-17. Podczas wietrzenia minerałów siarczkowych ten sygnał chemiczny przechodzi do siarczanów, które później mogą zachować się w skałach osadowych. Zgodnie z proponowaną rekonstrukcją pierwszy znaczący wzrost tlenu atmosferycznego nastąpił 2,4–2,1 miliarda lat temu podczas Wielkiego Wydarzenia Tlenowego. Jego poziom wzrósł z mniej niż jednej milionowej współczesnego stężenia do 0,1–10% obecnego poziomu. Kolejne dwa duże wzrosty, według oceny autorów, nastąpiły około 1,3–1 miliarda lat temu oraz 440–410 milionów lat temu.

Oceany nie zawsze odzwierciedlały zmiany atmosfery

Autorzy uważają, że neoproterozoiczne i paleozoiczne wydarzenia natlenienia, tradycyjnie datowane odpowiednio na 800–500 i 420–360 milionów lat temu, mogą odzwierciedlać przede wszystkim późniejsze zmiany w oceanach. Według tej interpretacji oceany reagowały około 200 milionów i 30 milionów lat po odpowiednich zmianach atmosferycznych.

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W środkowym proterozoiku zawartość tlenu w atmosferze, zgodnie z modelami opartymi na danych izotopowych, wynosiła zaledwie około 0,1–1% współczesnego poziomu. Brak węgla drzewnego w starszych skałach również jest zgodny z niskimi stężeniami: jego powstawanie wymaga około trzech czwartych współczesnego poziomu tlenu atmosferycznego. Węgiel drzewny po raz pierwszy pojawia się w zapisie geologicznym około 420 milionów lat temu.

Lokalne obszary wody o podwyższonej zawartości tlenu mogły istnieć w oceanach już 3 miliardy lat temu dzięki mikroorganizmom fotosyntetyzującym. Z czasem coraz ważniejszym źródłem tlenu dla wody morskiej stał się jego napływ z atmosfery. Jednocześnie badacze zaznaczają, że w okresach trwających około miliona lat zawartość tlenu w oceanie i atmosferze mogła zmieniać się w przeciwnych kierunkach, ponieważ tlen w wodzie reagował z węglem organicznym i siarczkami.

Oazy tlenowe i ewolucja życia

Zgodnie z proponowanym schematem głęboki ocean nie został w pełni natleniony aż do około 410 milionów lat temu. Autorzy przyznają, że zapis izotopowy nie odzwierciedla każdej zmiany, a bezwzględne stężenia tlenu atmosferycznego po granicy 1 miliarda lat temu trudno określić.

Badanie proponuje również inne spojrzenie na związek tlenu z ewolucją złożonych organizmów. Autorzy zaznaczają, że tlen nie był jedynym bodźcem dla pojawienia się złożonego życia, ale po trzecim dużym wzroście atmosferycznym jego wyższe poziomy mogły sprzyjać rozwojowi większych zwierząt, bardziej aktywnych drapieżników i organizmów zdolnych do zasiedlania głębszych środowisk morskich.

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