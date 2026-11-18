Neurolog David T. Jones z Mayo Clinic oraz jego współpracownik Michael Breakspear z Uniwersytetu Newcastle w Australii zaproponowali teoretyczny model tworzenia wspomnień i doświadczeń w mózgu. Pracę opublikowano w czasopiśmie Brain. Jak podaje News-Medical, autorzy wykorzystali do opisu działania układu limbicznego koncepcję dyfuzji latentnej, znaną z generatywnych modeli sztucznej inteligencji.

Cztery etapy przetwarzania informacji

Zaproponowane podejście nazwano stochastyczną latentną dyfuzją oscylacyjną, czyli SLOD. Opisuje ono cztery kluczowe procesy: kompresję, dyfuzję, warunkowanie i dekompresję informacji.

W generatywnej AI dyfuzja latentna przekształca złożone dane, w tym obraz lub polecenie tekstowe, w skompresowaną reprezentację ich podstawowych cech. Model przetwarza te informacje w ukrytej przestrzeni, a następnie przekształca je w wynik. Badacze przypuszczają, że podobna zasada może wyjaśniać przetwarzanie informacji w wewnętrznych strukturach mózgu.

Według modelu SLOD proces rozpoczyna się w korze mózgowej, która przetwarza bodźce sensoryczne, poznawcze i wewnętrzne. Następnie bodźce są kompresowane i przez korę śródwęchową trafiają do hipokampa. Tam przechodzą dyfuzję i odszumianie, a ich podstawowe reprezentacje są warunkowane do chwili, gdy mózg musi je sobie przypomnieć lub zrekonstruować — na przykład na potrzeby wspomnienia lub wyobrażonego wspomnienia.

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Hipokamp jako elastyczny system

Autorzy modelu uważają, że hipokamp nie przechowuje wspomnień jak dokumentów w kartotece. Zamiast tego może przyswajać głębokie cechy świata i łączyć je, tworząc nowe wyobrażenia wykraczające poza bezpośrednie doświadczenie.

Pomysł pojawił się między innymi podczas pracy Jonesa z pacjentami z limbiczno-dominującym amnestycznym zespołem neurodegeneracyjnym LANS. U osób z tym zespołem często wykrywa się nagromadzenie białka TDP-43. Jednocześnie Jones obserwował przypadki, w których tego białka nie było albo występowało ono wraz z innymi nieprawidłowościami białkowymi. Skłoniło go to do przypuszczenia, że nagromadzenia białek mogą wskazywać miejsce zaburzenia w układzie limbicznym, ale niekoniecznie w pełni wyjaśniają problem.

Możliwe znaczenie dla badań nad demencją

Model SLOD proponuje także inne podejście do klasyfikacji demencji neurodegeneracyjnych — według zaburzeń jednego z czterech procesów przetwarzania informacji, a nie wyłącznie na podstawie zmian komórkowych lub nieprawidłowości białkowych. Jones przypuszcza, że niezdolność mózgu do kompresowania bodźców może być oznaką choroby Alzheimera. Jednocześnie autorzy podkreślają, że SLOD pozostaje modelem teoretycznym.

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