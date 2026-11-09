W formacji Paja w pobliżu Villa de Leyva w środkowej Kolumbii badacze przeanalizowali kopalny ekosystem morski z wczesnej kredy, w którym jednocześnie występowały dawne grupy zwierząt zbliżające się do wymarcia oraz nowe linie, które miały później się rozprzestrzenić, podaje ScienceDaily.

Starożytny ekosystem Paja

Paleontolodzy z Uniwersytetu McGilla i Centrum Badań Paleontologicznych badali skamieniałości z formacji Paja. Odkryli połączenie linii zachowanych jeszcze z okresu jury z nowymi grupami z okresu kredy.

Biota Paja obejmowała duże morskie gady, w tym długoszyje plezjozaury i krewnych morskich krokodyli, a także żółwie, rekiny, skorupiaki i inne zwierzęta. Większość skamieniałości zebranych w formacji jest przechowywana w Centrum Badań Paleontologicznych.

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Warunki sprzyjające różnorodności

We wcześniejszej pracy naukowcy zrekonstruowali zależności pokarmowe w tym ekosystemie i zidentyfikowali złożoną sieć troficzną z dużą liczbą drapieżników szczytowych. Badacze przypuszczają, że do wysokiej różnorodności mogły przyczynić się ciepły klimat szklarniowy, podwyższony poziom morza i bogate w składniki odżywcze wody przybrzeżne.

Jako kolejny czynnik wskazują powstanie połączeń oceanicznych między wschodnią częścią Pacyfiku a wczesnym Atlantykiem przez terytorium współczesnej Kolumbii. Autorzy zaznaczają, że do ustalenia, jak powszechny był taki scenariusz w historii Ziemi, potrzebne są nowe znaleziska kopalne, dokładniejsze datowanie skamieniałości oraz porównania z formacjami geologicznymi w innych regionach.

Badanie Dirley Cortésa i Hansa Larssona opublikowano w czasopiśmie Frontiers in Ecology and Evolution.

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