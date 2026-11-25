Naukowcy pod kierownictwem UT Southwestern Medical Center ustalili, że fenolowy glikolipid (PGL), wytwarzany przez niektóre szczepy bakterii gruźlicy, aktywuje nerwy czuciowe i wywołuje kaszel. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Nature Microbiology, informuje News-Medical.

Utrzymujący się kaszel jest charakterystycznym objawem gruźlicy płuc i ważnym czynnikiem przenoszenia zakażenia: podczas kaszlu osoby z płucną postacią choroby uwalniają bakterie do powietrza, skąd mogą zostać wdychane przez inne osoby.

Jak PGL wpływa na komórki nerwowe

PGL jest wytwarzany przez niektóre szczepy Mycobacterium tuberculosis, w tym HN878, który wiąże się z wysoką wirulencją i zdolnością do przenoszenia. Naukowcy sprawdzili działanie tej cząsteczki na czuciowych komórkach nerwowych wyizolowanych od myszy i ludzkich dawców. PGL aktywował komórki obu gatunków, a także zmieniał stan elektryczny ludzkich komórek nerwowych, czyniąc je bardziej wrażliwymi na stymulację.

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Badacz Michael Shiloh wyjaśnił, że zwiększona pobudliwość nerwów czuciowych może sprawić, iż nawet nieszkodliwe czynniki drażniące w drogach oddechowych będą z większym prawdopodobieństwem wyzwalać kaszel. Połączenie PGL z sulfolipidem-1 — inną cząsteczką bakterii gruźlicy, którą zespół badał wcześniej — powodowało silniejszą aktywację komórek nerwowych niż każda z tych substancji osobno. W modelach przedklinicznych PGL w aerozolu również wystarczał do wywołania kaszlu.

Możliwy cel leczenia

Naukowcy wykryli oznaki, że PGL stymuluje uwalnianie ATP. Cząsteczka ta nie tylko dostarcza komórkom energii, lecz może także działać jako sygnał zewnętrzny. ATP aktywuje receptory P2X3 na nerwach czuciowych, które uczestniczą w powstawaniu sygnałów kaszlu.

Gdy komórki nerwowe potraktowano gefapiksantem — lekiem blokującym receptory P2X3 — ich odpowiedź na PGL istotnie się zmniejszyła. Gefapiksant jest zatwierdzony w Unii Europejskiej dla dorosłych z opornym na leczenie lub niewyjaśnionym przewlekłym kaszlem. Zdaniem autorów wynik daje podstawy do sprawdzenia leków tego typu w łagodzeniu kaszlu związanego z gruźlicą wraz z antybiotykami.

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