Badacze z The Jackson Laboratory, badając serca młodych i starych myszy, ustalili, że oznaki związanego ze starzeniem się zapalenia i włóknienia są najbardziej wyraźne w pobliżu zastawek aortalnych i korzenia aorty. Wcześniejsze badania starzenia się serca koncentrowały się głównie na mięśniu sercowym, w szczególności na lewej komorze, informuje ScienceDaily.

Zapalenie koncentruje się poza mięśniem

Wyniki pracy, opublikowanej w czasopiśmie Aging Cell, pokazały, że zmiany związane z wiekiem są nierównomiernie rozmieszczone w sercu. Naukowcy przeanalizowali tysiące pojedynczych komórek i określili ich położenie w narządzie. Najsilniejsze sygnały zapalenia i bliznowacenia wykryto wokół zastawek i korzenia aorty.

U starszych myszy makrofagi — komórki odpornościowe regulujące reakcje zapalne — aktywniej eksprymowały geny związane z zapaleniem i przebudową tkanek. Fibroblasty, które wytwarzają i utrzymują tkankę łączną, częściej miały molekularne oznaki włóknienia. Badacze uważają, że zmiany we wzajemnym oddziaływaniu tych komórek mogą wpływać na stan przylegającego mięśnia sercowego.

Markery starzenia znaleziono także u młodych myszy

Zespół stwierdził również, że część markerów molekularnych zwykle wiązanych ze starzeniem komórkowym była już obecna w młodych sercach myszy. Zdaniem autorów same takie markery nie mogą wiarygodnie potwierdzić przejścia komórki w stan senescencji: ich znaczenie może zależeć od lokalizacji i stanu otaczającej tkanki.

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Wśród genów, których aktywność wzrastała z wiekiem w tych samych obszarach, badacze wymienili Ccl8, związany z przekazywaniem sygnałów zapalnych, oraz Cdkn1a, znany również jako p21. Ten ostatni jest często wykorzystywany jako wskaźnik starzenia komórkowego.

Różnice między samcami a samicami

Zmiany molekularne w sercach samców i samic myszy również się różniły. U samców zmiany związane z wiekiem w fibroblastach były ściślej powiązane z procesami włóknienia, podczas gdy u samic — ze szlakami rozwoju serca i produkcji białek. Jednocześnie badanie nie ustala różnic w pracy serca ani ryzyku chorób.

Autorzy porównali wyniki z wcześniej opublikowanymi danymi dotyczącymi ludzkich serc i wykryli u obu gatunków kilka wspólnych procesów, w tym mechanizmy odpowiedzi na stres komórkowy. Praca nie proponuje nowego leczenia, lecz może pomóc ukierunkować dalsze badania zmian związanych z wiekiem w sercu oraz interakcji komórek odpornościowych z fibroblastami.

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