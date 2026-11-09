W Chicago w Stanach Zjednoczonych przedstawiono wyniki randomizowanego badania kontrolowanego, które nie wykazało poprawy przeżywalności po nagłym zatrzymaniu krążenia mimo szkolenia dyspozytorów numeru 911, pracowników służb ratunkowych i potencjalnych świadków w udzielaniu pomocy. Wyniki omówiono podczas sesji naukowej Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego i jednocześnie opublikowano w czasopiśmie New England Journal of Medicine, informuje STAT News.

Wynik badania

Wcześniejsze badania obserwacyjne wskazywały, że szersze i bardziej kompleksowe szkolenie społeczności może być korzystne. Obejmuje ono przygotowanie dyspozytorów numeru 911, służb reagowania kryzysowego oraz osób, które mogą być świadkami nagłego zatrzymania krążenia. Nowe badanie nie potwierdziło jednak, że takie podejście już zwiększa przeżywalność. Badacze jednocześnie nie wykluczają, że ujawnienie się możliwego efektu może wymagać więcej czasu.

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Dlaczego szybkość pomocy jest kluczowa

Według publikacji w 2026 roku pozaszpitalne nagłe zatrzymanie krążenia w Stanach Zjednoczonych może wystąpić u około 350 tysięcy osób. Nie jest to to samo co zawał serca, a przeżywa jedynie około jedna osoba na dziesięć. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i defibrylacja mogą uratować życie i zachować funkcje mózgu, jednak świadkowie lub służby ratunkowe muszą rozpocząć działanie natychmiast. Szanse na przeżycie spadają o 10% z każdą minutą bez resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jako możliwy punkt odniesienia badacze wskazali Danię, gdzie obowiązują wymogi dotyczące szkolenia z RKO.

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