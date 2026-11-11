Prezydent Polski Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego w Warszawie wezwał do wspólnych działań na rzecz odbudowy Trybunału Konstytucyjnego, informuje Polsat News.

Apel w sprawie trybunału

Nawrocki oświadczył, że naród polski zasługuje na wolny Trybunał Konstytucyjny — wolny od policyjnych kordonów i polityków. Wyraził przekonanie, że w kolejnych latach, miesiącach lub tygodniach instytucję można uzdrowić i zwrócić wolnym obywatelom.

Prezydent dodał, że trybunał ma służyć państwu i konstytucji, a nie kolejnym większościom parlamentarnym i partiom politycznym. Zwrócił się do premierów i marszałków z apelem o wspólną pracę nad jego odbudową.

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Oświadczenie w sprawie finansów

Podczas przemówienia Nawrocki podziękował także Wojsku Polskiemu, przedstawicielom służb oraz pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej. Zaznaczył, że jego żona, pierwsza dama, wcześniej pracowała w tej strukturze.

Osobno prezydent zwrócił się do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Nawrocki powiązał z jego pracą, jego zdaniem, nieudane decyzje i złą sytuację w polskich finansach publicznych, jednocześnie podkreślając, że nie dotyczy to pracy pracowników i urzędników administracji skarbowej.

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