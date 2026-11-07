NBA rozszerza całoroczną obecność w Meksyku poprzez programy młodzieżowe, szkolenia dla trenerów, zlokalizowane treści cyfrowe i wydarzenia dla kibiców. Jednocześnie pojawienie się meksykańskiej franczyzy nie znajduje się w najbliższych planach ligi, informuje Channel NewsAsia.

Szef operacji NBA w Ameryce Łacińskiej i Kanadzie Raul Zarraga nazwał Meksyk jednym z głównych priorytetów ligi ze względu na rosnącą popularność koszykówki. Jak powiedział, w kraju jest około 30 mln fanów NBA — ponad dwa razy więcej niż 12–14 lat temu.

Publiczność i mecze

Według danych ligi w ubiegłym sezonie 21,6 mln unikalnych kibiców w Meksyku oglądało transmisje na żywo z meczów NBA za pośrednictwem platform streamingowych. Konta NBA w mediach społecznościowych skierowane do odbiorców w Meksyku obserwuje ponad 8 mln użytkowników, a treści cyfrowe generują około 200 mln interakcji rocznie.

Denver Nuggets i Indiana Pacers mają rozegrać mecz sezonu regularnego na arenie Arena CDMX w Meksyku. Będzie to 35. mecz NBA w Meksyku od 1992 roku — więcej niż w jakimkolwiek innym kraju poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Liga dąży do tego, aby nie ograniczać się do corocznych meczów w stolicy. Wśród inicjatyw są treningi młodzieżowe, programy dla trenerów, interaktywne wydarzenie dla kibiców NBA House oraz rozwój lokalnych treści. Stałą obecnością NBA w kraju jest również klub Mexico City Capitanes — pierwsza drużyna NBA G League z siedzibą poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.

Kwestia przyszłej franczyzy

Zainteresowanie koszykówką w kraju wzrosło również po tym, jak debiutant Memphis Karim Lopez został pierwszym urodzonym w Meksyku zawodnikiem wybranym w pierwszej rundzie draftu NBA. Zarraga zaznaczył, że programy Jr. NBA, inicjatywy trenerskie i Capitanes mogą pomóc zawodnikom rozwijać się i dążyć do gry w NBA.

Jednocześnie Rada Gubernatorów NBA w marcu zezwoliła na formalne zbadanie możliwości rozszerzenia ligi o Las Vegas i Seattle. Komisarz NBA Adam Silver mówił, że liga ma nadzieję do końca 2026 roku zdecydować, czy dodać jeden, czy dwa zespoły. Według Zarragi Meksyk ma infrastrukturę, publiczność, aktywność biznesową i dynamikę potrzebne dla franczyzy, ale nie jest częścią tego najbliższego procesu.

Czytaj nas na