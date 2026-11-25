Amerykańska National Basketball Association planuje pozyskać co najmniej 10 mld euro na budowę nowych i modernizację istniejących aren koszykarskich oraz przyległych dzielnic rozrywkowych w Europie. Inicjatywa jest związana z przygotowaniami NBA do uruchomienia w 2027 roku nowej europejskiej ligi wspólnie z Międzynarodową Federacją Koszykówki, informuje Channel NewsAsia.

Inwestorzy i odrębny program

Do programu planowane jest zaangażowanie Apollo Sports Capital, Ares Management, należącej do KKR firmy Arctos, Blackstone, HPS Investment Partners, J.P. Morgan, Sixth Street i Stonepeak. NBA podkreśliła, że projekt ten jest odrębny od procesu wyboru inwestorów, którzy będą mogli posiadać zespoły przyszłych europejskich rozgrywek.

Celem programu jest zapewnienie potencjalnym klubom i grupom właścicielskim dostępu do długoterminowego kapitału, a także wykorzystanie doświadczenia NBA w tworzeniu nowoczesnych obiektów sportowych. Liga prowadzi rozmowy z potencjalnymi właścicielami klubów i partnerami w sprawie kontynentalnego turnieju, który będzie działał wraz z FIBA.

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Areny jako całoroczne obiekty

Komisarz NBA Adam Silver powiedział, że nowoczesne areny i związane z nimi projekty deweloperskie mogą wzmocnić działalność klubów i poprawić doświadczenia widzów. Według NBA w wielu dużych miastach Europy brakuje halowych aren o pojemności oraz infrastrukturze dla gości i infrastrukturze medialnej typowych dla zawodowego sportu w Ameryce Północnej.

W zależności od lokalnych warunków projekty mogą obejmować nie tylko areny, ale także mieszkania, biura, restauracje, sklepy i przestrzenie publiczne. Obiekty mają być wykorzystywane przez cały rok do koszykówki, koncertów i innych wydarzeń. NBA oczekuje, że łączne zobowiązania kapitałowe z czasem przekroczą 10 mld euro, gdy do inicjatywy będą dołączać nowi inwestorzy.

Badanie The Sports Consultancy, na które powołuje się NBA, szacuje potencjalny wkład brutto nowej ligi w gospodarkę Europy na ponad 24 mld euro w pierwszej dekadzie. Prognozuje ono również niemal 15 tys. miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty rocznie oraz około 70 mln widzów.

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