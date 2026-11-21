Hakerzy w tym tygodniu włamali się do systemu Departamentu Rolnictwa USA, którego resort używa do wysyłania płatności rolnikom. Jak podaje Channel NewsAsia, Reuters, powołując się na NBC News, pisze, że o incydencie poinformowało dwóch byłych urzędników departamentu znających sytuację.

Informacja dla pracowników

Według byłych urzędników Departament Rolnictwa USA poinformował swoich pracowników o incydencie w czwartek. Obecnie znany zakres włamania ogranicza się do bazy danych wykorzystywanej do płatności dla rolników.

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Ryzyko dostępu do innych danych

Rozmówcy NBC News ostrzegli, że skompromitowany system może potencjalnie otworzyć dostęp do bardziej wrażliwych informacji. Wśród takich danych wymienili informacje o bezpieczeństwie żywności oraz badania nad chorobami przenoszonymi przez zwierzęta.

Nie wiadomo obecnie, kto stoi za cyberatakiem. Amerykańska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury skierowała pytania dotyczące incydentu do Departamentu Rolnictwa. Resort nie udzielił natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie dziennikarzy.

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