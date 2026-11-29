Przewodniczący Federalnej Komisji Łączności USA Brendan Carr oświadczył, że stacja NBC nie będzie już emitować reklamy krytykującej amerykańską pomoc wojskową dla Izraela. Jak informuje UPI, spot pokazano podczas specjalnego wydania Saturday Night Live z okazji Święta Dziękczynienia, po czym został skrytykowany przez żydowskie organizacje społeczne.

Spot Every Three Seconds

30-sekundowy spot Every Three Seconds, który wyemitowano w środę, został sfinansowany przez propalestyńską organizację Institute for Middle East Understanding Policy Project. W nagraniu zestawiono ujęcia amerykańskiej dziewczynki zbierającej 400 dolarów na rower z palestyńską dziewczynką, która straciła nogę w wyniku izraelskich nalotów w Gazie.

Lektor w spocie twierdzi, że rząd USA co trzy sekundy przekazuje Izraelowi 400 dolarów z pieniędzy podatników. Carr napisał w serwisie społecznościowym X, że NBC usunie reklamę z anteny i nie będzie jej już emitować. Dodał, że spot był szeroko opisywany jako antysemicki, jednak nie sprecyzował, czy Federalna Komisja Łączności interweniowała w decyzję stacji.

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Cel kampanii i reakcja

Organizacja oświadczyła, że reklama ma zmobilizować sprzeciw wobec możliwego nowego porozumienia USA i Izraela w sprawie pomocy wojskowej. Obecne 10-letnie porozumienie o wartości 38 miliardów dolarów wygasa w 2028 roku. Organizacja powołała się na doniesienia izraelskich mediów, według których administracja Trumpa może zawrzeć nowe pięcioletnie porozumienie o porównywalnej lub większej rocznej wartości pomocy.

Dyrektorka wykonawcza IMEU Margaret DeReus powiedziała Semafor, że Amerykanie powinni wiedzieć, na co wydawane są ich pieniądze. Dyrektor generalny Ligi Przeciw Zniesławieniu Jonathan Greenblatt potępił emisję spotu w NBC, oskarżając reklamę o demonizowanie Izraela i zniekształcanie danych dotyczących wykorzystania pieniędzy amerykańskich podatników.

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