W Nigerii Nigeryjski Kongres Demokratyczny (NDC) podał, że około 80% jego kandydatów w wyborach w 2027 roku nie było w stanie opłacić formularzy wyrażenia zainteresowania nominacją. Partia wydała im te formularze bezpłatnie, informuje Premium Times.

Wyjaśnienia NDC

Rzecznik NDC Osa Director oświadczył, że kandydaci nie mogli kupić formularzy z powodu wysokiego poziomu ubóstwa, głodu i trudności w kraju. Według niego wpłynęło to również na możliwości finansowe partii.

Director obarczył odpowiedzialnością za ubóstwo i głód rządzący Kongres Wszystkich Postępowców (APC) oraz jego politykę gospodarczą. Rzecznik nie sprecyzował, którzy kandydaci NDC otrzymali formularze bezpłatnie.

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Sprawozdawczość i kampania

Według rzecznika krajowy skarbnik NDC John Odei ma ujawnić i przedstawić sprawozdanie finansowe partii w poniedziałek podczas trzeciego posiedzenia Krajowego Komitetu Wykonawczego NDC w Abudży.

Na tym samym posiedzeniu partia planuje przedstawić Krajową Radę Kampanii. Ma ona obejmować struktury dla kampanii prezydenckiej, wyborów do Zgromadzenia Narodowego, wyborów gubernatorskich i wyborów do organów ustawodawczych stanów. Kandydaci mają również otrzymać certyfikaty na odpowiednie stanowiska. Krajowy rzecznik APC Felix Morka nie odpowiedział na prośby Premium Times o komentarz w sprawie oskarżeń NDC.

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