Nigeryjska Narodowa Agencja ds. Egzekwowania Prawa Narkotykowego (NDLEA) poinformowała o zatrzymaniu w Lagos obywatelki Republiki Południowej Afryki, w której bagażu, według agencji, znaleziono 36,65 kg kokainy. Jak podaje Premium Times Nigeria, do zatrzymania doszło na międzynarodowym lotnisku Murtali Muhammeda.

Kokaina w dwóch walizkach

Według NDLEA kobietę zatrzymano 7 października w hali odlotów, gdy przygotowywała się do wejścia na pokład samolotu Qatar Airways do RPA z przesiadką w Dosze. Podczas przeszukania dwóch walizek funkcjonariusze rzekomo znaleźli 30 brykietów kokainy o łącznej wadze 36,65 kg.

Agencja oświadczyła, że narkotyki były owinięte taśmą klejącą, podzielone na siedem pakunków i zamaskowane suszoną papryką. Według NDLEA zatrzymana wskazała także dwie osoby prawdopodobnie zaangażowane w transport: osobę w USA oraz dealera samochodowego z Lagos.

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Zatrzymanie dealera samochodowego

Agencja poinformowała, że 14 października zatrzymała 46-letniego Uchennę Victora Umunnakwe, którego nazwała dealerem samochodowym. Według NDLEA spotkał on kobietę na lotnisku i zorganizował jej pobyt w hotelach Santiago Hotel w Amuwo-Odofin oraz Cynarisso Hotel w pobliżu lotniska przed planowanym wylotem. Publikacja zaznacza, że mężczyzna rzekomo przyznał się do tych okoliczności.

W odrębnej operacji 21 października na lotnisku w Lagos zatrzymano 62-letnią Anetor Glorię Ubong, agentkę nieruchomości z Richmond w Teksasie, posiadającą paszporty Nigerii i USA. NDLEA twierdzi, że w jednej z jej nadanych walizek znaleziono 18 pakunków konopi znanych jako Loud, o wadze 9,45 kg. Według agencji substancję ukryto w pudełku owiniętym papierem prezentowym.

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