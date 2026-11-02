Seria niebezpiecznych burz z piorunami w poniedziałek zasypała gradem społeczności na południowym wschodzie australijskiego stanu Queensland. W Maryborough po przejściu niepogody duże nagromadzenia gradu pokryły drogę, informuje ABC News.

Ulewy i grad w Queenslandzie

Biuro Meteorologii wydało kilka ostrzeżeń przed bardzo niebezpiecznymi i silnymi burzami z piorunami dla obszaru od rejonów na północ od Maryborough po północną część Nowej Południowej Walii. W Cooroy, na Sunshine Coast, w ciągu 30 minut odnotowano ponad 50 milimetrów opadów.

Mieszkaniec Hervey Bay o imieniu Michael powiedział stacji radiowej ABC 612, że podczas burzy jego trawnik przed domem pokrył grad przypominający piłki golfowe. Według niego przez grad nie było widać trawy, a podwórko wyglądało, jakby spadł tam śnieg.

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Ostrzeżenia na wtorek

Według stanu na godz. 21:00 ostrzeżenie przed silną burzą z piorunami pozostawało w mocy dla części regionów Central Highlands and Coalfields, Wide Bay and Burnett oraz Darling Downs and Granite Belt.

Biuro Meteorologii prognozuje dalszą ekstremalną pogodę dla znacznej części południowo-wschodniego Queenslandu we wtorek. Synoptycy ostrzegli, że bardzo niebezpieczne komórki burzowe mogą spowodować jedno lub dwa krótkotrwałe tornada. Starszy synoptyk Angus Hines powiedział, że niepogoda może wyrządzić znaczne szkody, w tym wskutek dużego gradu, szkód wiatrowych i nagłych podtopień.

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