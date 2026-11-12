Ulewne deszcze i wiatr osiągający prędkość do 90 km/h drugi dzień z rzędu nawiedzają zachodnią część Włoch. Najbardziej ucierpiały regiony Liguria i Toskania: nawałnica powaliła drzewa, spowodowała osuwiska, podtopienia i zamknięcia dróg. Według prognoz niekorzystne warunki pogodowe utrzymają się do soboty, informuje ANSA English.

Szkody dla biznesu

Oddział stowarzyszenia handlowego Confcommercio w La Spezii oświadczył, że woda i błoto dostały się do dziesiątek sklepów, warsztatów rzemieślniczych i magazynów. Spowodowało to znaczne szkody w towarach, meblach, sprzęcie i instalacjach technicznych.

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Akcje ratunkowe i zamknięcie szkół

Z powodu złej pogody strażacy przeprowadzili setki interwencji. W nocy uratowali między innymi 60 pracowników, którzy zostali uwięzieni w zalanych budynkach.

Szkoły w liguryjskiej prowincji La Spezia będą zamknięte w piątek drugi dzień z rzędu. Krytyczna pozostaje również sytuacja w toskańskiej prowincji Massa-Carrara, poinformowała lokalna prefektura.

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