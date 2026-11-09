W Dagestanie, Rosji — państwie-agresorze — z powodu niekorzystnej pogody 89 wsi i miast pozostało bez dostaw energii elektrycznej. Awaria lokalnej sieci energetycznej nastąpiła po dwóch dniach ulewnych deszczów, opadów śniegu i porywistego wiatru.

O przerwach w dostawach poinformowało rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych, na które powołuje się Interfax. Obecnie nie wiadomo, ile osób ucierpiało wskutek braku prądu ani w których rejonach republiki przerwy były najbardziej rozległe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prace naprawcze

Jak informuje The Moscow Times, ekipy naprawcze pracowały nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej. Zakończenie napraw planowano w poniedziałek około godziny 20:00 czasu moskiewskiego.

Stan infrastruktury

Przerwy w dostawach energii elektrycznej i inne zakłócenia w funkcjonowaniu systemów komunalnych w Dagestanie zdarzają się często. W 2024 roku ministerstwo gospodarki mieszkaniowej republiki oceniało, że około 70% infrastruktury komunalnej regionu było krytycznie zużyte. Dagestan jest jednym z najbiedniejszych regionów Rosji.

Czytaj nas na