Koronerka Australijskiego Terytorium Stołecznego Lucinda Wilson ustaliła, że niewłaściwy nadzór w więzieniu Alexander Maconochie Centre w Canberze w Australii przyczynił się do śmierci samobójczej 34-letniego Justina Jamesa Cordy'ego. O ustaleniach koronerki poinformował ABC News.

Cordy zmarł 26 lutego 2023 roku — dwa dni po zatrzymaniu przez policję Australijskiego Terytorium Stołecznego i pięć dni po zwolnieniu z więzienia. Przed zatrzymaniem policja otrzymała informacje o jego myślach samobójczych i obawach dotyczących możliwego powrotu do więzienia. Wcześniej, w 2020 roku, próbował już odebrać sobie życie w areszcie.

Kontrole cel

Cordy został przeniesiony do Alexander Maconochie Centre 25 lutego 2023 roku po rozprawie w sądzie Australijskiego Terytorium Stołecznego. Koronerka uznała, że miał dostęp do przedmiotów, których użył, aby odebrać sobie życie, a właściwy nadzór mógłby ujawnić jego przygotowania i umożliwić interwencję.

Nagrania z kamer monitoringu pokazują, że o 11:40 funkcjonariusz zajrzał do celi przez klapkę w drzwiach, ale ich nie otworzył. Do 13:03 na nagraniach nie zarejestrowano innych kontroli, chociaż w formularzu obserwacji odnotowano kontrolę w południe. Wilson zaleciła zmianę procedur kontroli cel, w tym zobowiązanie pracowników do wchodzenia do środka podczas kontroli wzrokowej. Doradziła również przeprowadzanie i dokumentowanie wyrywkowych kontroli systemów przechowywania i ewidencji sprzętu do sprzątania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zastrzeżenia do działań policji i sądu

Postępowanie dotyczyło również pobytu Cordy'ego w areszcie policyjnym po zatrzymaniu 24 lutego. Zatrzymano go pod podejrzeniem kradzieży samochodu i ucieczki przed policją, podczas której funkcjonariusze użyli paralizatora. Informacji o jego stanie psychicznym nie przekazano funkcjonariuszom dokonującym zatrzymania, a ratownikom medycznym i pracownikom szpitala nie zgłoszono obrażeń, które sam sobie zadał.

Koronerka określiła niektóre aspekty opieki podczas pobytu w areszcie policyjnym jako niespełniające właściwych standardów i budzące obawy o bezpieczeństwo publiczne. Jednocześnie ustaliła, że te uchybienia nie przyczyniły się do śmierci Cordy'ego. Wilson zaleciła przekazanie policjantom pisemnych instrukcji i przeprowadzenie szkoleń dotyczących oceny stanu fizycznego i psychicznego zatrzymanych, przekazywania informacji oraz zapewnienia badania medycznego.

Osobno koronerka zwróciła uwagę na brak sobotniej pracy służby oceny zdrowia psychicznego i współpracy z sądem, która w dni robocze doradza Sądowi Magistrackiemu Australijskiego Terytorium Stołecznego. Zaleciła Canberra Health Services zapewnienie działania tej służby we wszystkie dni, w których odbywają się rozprawy w sprawie zwolnienia za kaucją, w tym w weekendy i święta państwowe.

Czytaj nas na