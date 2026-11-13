Rząd Nepalu przygotowuje czwartą nowelizację Przepisów o użytkowaniu gruntów z 2022 roku, aby tymczasowo złagodzić ograniczenia dotyczące podziału działek w lokalnych jednostkach administracyjnych, które nie zakończyły klasyfikacji gruntów. Obecnie takie operacje są wstrzymane w 333 jednostkach. Informuje o tym Kathmandu Post.

Ministerstwo Zarządzania Gruntami, Spółdzielni, Spraw Federalnych i Administracji Ogólnej przekazało już projekt zmian do Ministerstwa Finansów w celu uzgodnienia. Po uzyskaniu zgody dokument ma zostać skierowany do Ministerstwa Prawa, a wejdzie w życie dopiero po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów.

Klasyfikację zakończyło 420 jednostek

Według danych ministerstwa gruntów jedynie 420 z 753 lokalnych jednostek administracyjnych kraju sklasyfikowało grunty według ustalonych kategorii. Ustawa o użytkowaniu gruntów z 2019 roku zobowiązuje władze lokalne do tworzenia rad ds. użytkowania gruntów i przeprowadzania klasyfikacji na podstawie map oraz danych przekazanych przez państwo.

Przepisy przewidują klasyfikację gruntów w 10 kategoriach, w tym jako tereny rolne, mieszkaniowe, przemysłowe, leśne i komercyjne, a także obszary przeznaczone do wydobycia minerałów. W miejscowościach, w których klasyfikacja nie została ukończona, ograniczono operacje dotyczące podziału części działek. Jednocześnie dozwolone są transakcje dotyczące całych działek, podział spadku, przenoszenie praw spadkowych, operacje na podstawie orzeczeń sądowych oraz usuwanie wpisów z rejestru gruntów.

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Brak środków i specjalistów technicznych

Rząd już wielokrotnie wydłużał terminy i tymczasowo łagodził ograniczenia, jednak po zakończeniu okresów odroczenia zakazy wracały. We wrześniu 2024 roku usługi administracji gruntami, w tym podział działek, wstrzymano w 620 lokalnych jednostkach administracyjnych, ponieważ klasyfikację zakończyły wówczas jedynie 133 z nich.

Prezes Stowarzyszenia Gmin Nepalu Bhim Prasad Dhungana oświadczył, że wielu gminom brakuje środków i personelu technicznego. Jak powiedział, klasyfikacja gruntów kosztuje co najmniej od 1,5 mln do 2 mln rupii nepalskich, a władze lokalne nie otrzymały wystarczającego finansowania od władz federalnych i prowincjonalnych.

Ograniczenia dotknęły deweloperów i właścicieli gruntów, którzy muszą sprzedać część działki, aby pokryć pilne wydatki. Prezes Nepalskiej Federacji Rozwoju Gruntów i Budownictwa Mieszkaniowego Bishnu Ghimire zaznaczył, że na wstrzymaniu operacji najbardziej cierpią indywidualni właściciele gruntów.

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