Nepal i Bhutan zaproponowały dodanie do porządku obrad szczytu klimatycznego COP31 w Antalyi w Turcji osobnego punktu dotyczącego regionów górskich i zmiany klimatu. Inicjatywa pod nazwą „Ocieplenie o 1,5°C w górach” ma utrwalić rozpatrywanie problematyki górskiej w oficjalnym procesie Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu, informuje Climate Home News.

W zgłoszeniu skierowanym do prezydencji COP31 i kierownictwa sekretariatu ONZ ds. zmian klimatu Nepal zaproponował przeprowadzanie naukowej oceny ryzyk związanych z przekroczeniem granicy ocieplenia o 1,5°C, coroczny dialog wysokiego szczebla oraz utworzenie odrębnego programu prac. Kraj dąży również do poprawy dostępu państw górskich do finansowania klimatycznego.

Ryzyka dla Himalajów

Maheshwar Dhakal, szef wydziału zarządzania zmianą klimatu w Ministerstwie Rolnictwa, Lasów i Środowiska Nepalu, oświadczył, że kraje himalajskie stoją w obliczu wspólnych zagrożeń, w tym niszczenia lodowców i powodzi wywołanych przerwaniem jezior polodowcowych. Według niego Nepal stara się zjednoczyć kraje himalajskie wokół tej inicjatywy.

Pod koniec sierpnia zawalenie się lodowcowego zbocza na granicy z Tybetem spowodowało spływ wody i rumowiska rzeką Bhote Koshi. Według rządowej oceny potrzeb w wyniku kataklizmu ponad 6 tys. osób zginęło lub uznano je za zaginione, a straty fizyczne i gospodarcze oszacowano na 2,7 mld dolarów. Według władz na odbudowę i rekonstrukcję potrzebne będzie około 4,8 mld dolarów.

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Finansowanie odbudowy

Nepalowi wstępnie przyznano 21,6 mln dolarów z nowego Funduszu ONZ ds. Reagowania na Straty i Szkody na pomoc po katastrofie na Bhote Koshi. Dhakal podkreślił, że kwota ta stanowi jedynie niewielką część potrzeb kraju.

Władze Nepalu chcą również poruszyć na szczeblu międzynarodowym kwestię kredytów na projekty rozwojowe niszczone przez katastrofy klimatyczne. Jako przykład Dhakal podał projekt zaopatrzenia w wodę pitną Melamchi, który otrzymał 312 mln dolarów od Azjatyckiego Banku Rozwoju i został zniszczony przez wielką powódź w 2021 roku. Ostatnia katastrofa na Bhote Koshi, jak powiedział, zniszczyła 12 obiektów hydroenergetycznych i systemy energii słonecznej.

Nie ustalono jeszcze, czy propozycja Nepalu i Bhutanu zostanie rozpatrzona podczas otwarcia COP31: rządy i współprzewodniczący szczytu kontynuują konsultacje.

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