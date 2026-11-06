Nepal zrezygnował z łotewskiej pomocy humanitarnej — LSM English

6 listopada rząd Łotwy uchylił decyzję o udzieleniu pomocy humanitarnej Nepalowi po tym, jak nepalskie władze uznały, że wsparcie to nie jest już potrzebne. Chodziło o ładunek przygotowany po niszczycielskich powodziach w Nepalu pod koniec sierpnia.

Co planowano przekazać

Jak informuje LSM English, 9 września łotewski rząd zatwierdził przekazanie Nepalowi 6 tys. koców i 50 hełmów ratowniczych. Pomoc miała zostać przekazana z państwowych rezerw materiałowych na wniosek Nepalu.

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Ładunek przygotowywały łotewska Służba Pomocy Medycznej w Nagłych Wypadkach oraz Państwowa Służba Pożarniczo-Ratownicza we współpracy z Państwową Agencją Zaopatrzenia. Podczas gdy łotewskie władze szukały odpowiedniego i opłacalnego sposobu transportu, strona nepalska po ocenie sytuacji zdecydowała, że pomoc Łotwy nie jest już potrzebna.

Ładunek wróci do rezerwy

Koce i hełmy ratownicze zostaną zwrócone do państwowych rezerw materiałowych Łotwy. We wrześniu rząd kraju postanowił również przekazać 100 tys. euro na konto funduszu specjalnie utworzonego przez premiera Nepalu w celu pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych.

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