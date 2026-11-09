Operator systemu energetycznego Zjednoczonego Królestwa, National Energy System Operator (Neso), ogłosił rzadkie zapotrzebowanie na dodatkowe ilości energii elektrycznej z powodu prognozy niskiej produkcji energii wiatrowej w Europie. W niedzielę wieczorem Neso poinformował o niedoborze prawie 1 400 MW w rezerwie mocy między 6:00 a 11:00 w poniedziałek.

Jak podaje The Guardian, operator musiał znaleźć około 800 MW dodatkowej generacji w ciągu ośmiu godzin przed kontrolą bilansu zaplanowaną na 4:00. Odpowiada to w przybliżeniu mocy średniej wielkości elektrowni gazowej.

Niedobór rezerwy się zmniejszył

Po kontroli przed świtem Neso opublikował drugi komunikat dotyczący rezerw energii elektrycznej. Wskazano w nim, że zapytanie skierowane do rynku umożliwiło zmniejszenie oczekiwanego niedoboru do 500 MW. Dodatkowa moc rezerwowa nie była potrzebna, jednak Neso mógł zwrócić się do elektrowni z prośbą o produkcję większej ilości energii elektrycznej między 8:00 a 11:00.

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Operator planował również ponownie przeanalizować bilans systemu o 7:30. Wcześniej takie komunikaty były zwykle wydawane w chłodne zimowe wieczory, gdy zużycie energii elektrycznej często osiąga najwyższy poziom w roku.

Nie ma ryzyka przerw w dostawach

Przedstawiciel Neso nazwał komunikat standardowym środkiem zapobiegawczym, który daje rynkowi możliwość zaoferowania dodatkowych mocy wytwórczych. Według niego nie jest to ostrzeżenie przed przerwami w dostawach: nie ma ryzyka dla dostaw energii elektrycznej do odbiorców, a brytyjski system energetyczny pozostaje niezawodny.

Komunikat opublikowano przy braku ograniczeń w sieci, przez które elektrownie lub instalacje wiatrowe mogłyby być niedostępne. Jednocześnie prognozowano, że Zjednoczone Królestwo będzie eksportować energię elektryczną do Europy. Publikacja wskazuje, że sytuacja mogła być związana ze słabymi wiatrami w Europie, które pod koniec ubiegłego tygodnia ograniczyły produkcję energii odnawialnej na kontynencie.

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