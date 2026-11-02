Statek został trafiony nieznanym pociskiem u wybrzeży Omanu, w wyniku czego w jego prawej burcie powstał otwór. Do incydentu doszło dziewięć mil morskich na północny wschód od Limy w Omanie o godz. 20:20 czasu GMT w niedzielę.

Komunikat UKMTO

O incydencie poinformowała Anadolu Agency, powołując się na brytyjskie Biuro Morskich Operacji Handlowych (UKMTO). Według agencji kapitan statku zgłosił trafienie nieznanym pociskiem, które uszkodziło prawą burtę.

UKMTO nie podało nazwy statku ani nie wskazało, kto mógł być odpowiedzialny za uderzenie. W komunikacie nie sprecyzowano również rodzaju pocisku.

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Stan załogi i śledztwo

Według UKMTO statek i jego załoga są bezpieczni. Po incydencie nie odnotowano wpływu na środowisko.

Władze badają okoliczności zdarzenia. UKMTO zaleciło statkom przepływającym przez ten obszar zachowanie ostrożności i zgłaszanie wszelkiej podejrzanej aktywności.

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