Firma New Regency złożyła pozew w sporze z reżyserem Michaelem Mannem dotyczącym praw autorskich do scenariusza filmu Heat z 1995 roku. Firma domaga się uznania za nieważne zawiadomień Manna o wypowiedzeniu przeniesienia praw, za pomocą których dąży on do odzyskania praw autorskich do swojego scenariusza, informuje Variety.

Stanowiska stron

Na początku roku prawnicy Manna wysłali zawiadomienia o wypowiedzeniu przeniesienia praw, powołując się na przewidziane prawem prawo autorów do odzyskania praw po 35 latach. Przedstawiciel reżysera oświadczył, że zespół Manna będzie stanowczo bronił jego praw wynikających z prawa autorskiego.

Według przedstawiciela Manna spór dotyczy jego oryginalnych prac scenariuszowych z lat 80., które później stały się podstawą filmu Heat. Reżyser rozwijał postacie i fabułę przyszłego filmu przez ponad dwie dekady, począwszy od lat 70.

New Regency twierdzi w pozwie, że scenariusz został stworzony jako utwór wykonany na zamówienie, dlatego mechanizm wypowiedzenia przeniesienia praw autorskich nie ma do niego zastosowania. Firma oświadcza również, że działania Manna powodują niepewność co do jej praw do oryginalnego filmu.

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Umowy i kontynuacja

Zgodnie z pozwem Warner Bros. uzyskało prawa do scenariusza Heat w 1994 roku na mocy umowy z firmą Manna. New Regency utrzymuje, że umowa wyraźnie określała scenariusz jako utwór wykonany na zamówienie, a nie jako przeniesienie praw, które można wypowiedzieć.

W pozwie wskazano również, że początkowo przedstawiciele Manna powoływali się na rzekome ustne porozumienie z 1988 roku dotyczące przeniesienia praw na jego firmy. Później złożono jeszcze dwa zawiadomienia powołujące się na inne umowy; New Regency uważa je za nieważne.

Spór nie powinien wpłynąć na produkcję Heat 2. Warner Bros. początkowo planowało zająć się kontynuacją, lecz w ubiegłym roku zrezygnowało z projektu, po czym nabyło go Amazon MGM Studios. Przedstawiciel Manna wyjaśnił, że zdjęcia do Heat 2 mają rozpocząć się 19 stycznia.

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