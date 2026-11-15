Hongkoński deweloper New World Development zaproponował emisję akcji z prawem poboru dla obecnych akcjonariuszy, licząc na pozyskanie około 24,9 mld dolarów hongkońskich, czyli 3,17 mld dolarów. Spółka planuje przeznaczyć środki na zmniejszenie zadłużenia i wzmocnienie płynności w warunkach restrykcyjnego kredytowania oraz słabego rynku nieruchomości.

Jak informuje Channel NewsAsia, które opublikowało depeszę Reutersa, akcjonariuszom zostanie zaoferowanych 11 nowych akcji za każdą posiadaną akcję po cenie 0,90 dolara hongkońskiego za akcję. Jest to o 26,9% mniej od teoretycznej ceny akcji po emisji, wynoszącej 1,23 dolara hongkońskiego, oraz o 81,5% mniej od ostatniej ceny zamknięcia.

Wsparcie akcjonariusza kontrolującego

Akcjonariusz kontrolujący Chow Tai Fook Enterprises, do którego należy około 45,3% New World Development, zobowiązał się wykorzystać całość przysługujących mu praw do nabycia akcji oraz w pełni gwarantować zakup akcji, których nie nabędą inni akcjonariusze. Maksymalna wartość jego zobowiązań wyniesie około 18,7 mld dolarów hongkońskich.

W Chow Tai Fook Enterprises oświadczono, że firma popiera wznowienie wypłaty dywidend przez New World Development, gdy pozwolą na to wyniki finansowe i płynność spółki.

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Plany redukcji zadłużenia

New World Development planuje wykorzystać około 34% wpływów na przedterminową spłatę 10% kredytów bankowych o łącznej wartości około 82 mld dolarów hongkońskich. Termin spłaty pozostałych 90% tych pożyczek spółka zamierza wydłużyć o dwa lata.

Kolejna około jedna trzecia pozyskanych środków zostanie przeznaczona na spłatę długów, w tym obligacji senioralnych i odroczonych płatności z tytułu bezterminowych papierów wartościowych. Po emisji wskaźnik zadłużenia netto do całkowitego kapitału ma spaść z 68,3% do 48,3%.

Do końca 2031 roku deweloper dąży do zmniejszenia całkowitego zadłużenia o 40–50 mld dolarów hongkońskich, do 93–103 mld. Handel akcjami New World Development ma zostać wznowiony w poniedziałek po zawieszeniu obrotu w piątek przed ogłoszeniem emisji.

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