W Wielkiej Brytanii niezależny przegląd wykazał, że londyńska Metropolitan Police nie od razu uświadomiła sobie skalę obaw żydowskich mieszkańców miasta o bezpieczeństwo po atakach Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku. Jak informuje Jerusalem Post, w raporcie Fairfield Independent Review wskazano, że atak na synagogę Heaton Park w Manchesterze w październiku 2025 roku stał się punktem zwrotnym w podejściu policji.

Obawy społeczności

Organizacje żydowskie poinformowały autorów przeglądu, że po październiku 2023 roku wielokrotnie ostrzegały policję o zmianie poziomu zagrożeń i prosiły o wzmocnienie ochrony. W szczególności apelowały o zmianę podejścia do marszów w centrum Londynu, które zdaniem części Żydów czyniły miasto niebezpiecznym. Przedstawiciele społeczności uważali, że reakcja policji była, ale niewystarczająco kompleksowa.

W raporcie zaznaczono również, że po 7 października liczba antysemickich przestępstw z nienawiści gwałtownie wzrosła: odnotowywano fizyczne ataki, groźby śmierci w internecie, wandalizm oraz ataki na żydowskie sklepy i szkoły. Jednocześnie na policję naciskali zwolennicy propalestyńskich protestów, którzy domagali się ochrony swojego zgodnego z prawem prawa do demonstracji.

Wzmocnienie środków bezpieczeństwa

Po ataku na wiernych w pobliżu synagogi Heaton Park w dzielnicy Crumpsall w Manchesterze londyńska Metropolitan Police zintensyfikowała kontakty ze społecznościami żydowskimi i zwiększyła widoczną obecność patroli w rejonach zamieszkanych przez Żydów. Podczas tego ataku sprawca wjechał samochodem w ludzi i zadał im rany nożem, w wyniku czego zginęło dwóch mężczyzn; policja zastrzeliła napastnika.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przegląd opisuje rozszerzone działania policji: wspólne patrole lokalnych jednostek, patrole ochrony bezpieczeństwa, specjalistyczne działania antyterrorystyczne, odrębne działania w zakresie dochodzeń w sprawie przestępstw z nienawiści oraz koordynację z innymi formacjami policyjnymi w kraju. Mimo to w marcu i kilkakrotnie w kwietniu doszło do podpaleń żydowskich obiektów, a 29 kwietnia mężczyzna zranił nożem jednego mężczyznę w Southwark oraz dwóch mężczyzn w synagodze w Golders Green.

Zaufanie do lokalnej policji

Dane z badania opinii publicznej Biura Burmistrza ds. Policji i Przestępczości pokazały, że żydowscy londyńczycy coraz bardziej obawiają się przestępstw z nienawiści i gorzej oceniają pracę lokalnej policji. Odsetek przedstawicieli tej społeczności, którzy uznają przestępstwa z nienawiści za problem w swojej okolicy, jest o 22% wyższy niż wskaźnik dla całego Londynu.

Londyńska policja oświadczyła, że przyjmuje rekomendacje przeglądu na potrzeby kolejnego etapu reform. Formacja poinformowała również, że w lipcu uruchomiła nowe zespoły ochrony społeczności w północno-zachodnim Londynie, które mają zapewnić bardziej widoczne, konsekwentne i oparte na danych wywiadowczych patrole.

Czytaj nas na