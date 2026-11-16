Niezależna posłanka Haines wypisana ze szpitala — The Guardian

W Australii niezależna posłanka do parlamentu federalnego Helen Haines została wypisana ze szpitala The Alfred w Melbourne niemal miesiąc po prawdopodobnym ataku. Atak miał miejsce w pobliżu jej biura wyborczego w regionalnej części stanu Wiktoria; po incydencie straciła obie nogi.

Wypis ze szpitala

Szpital The Alfred potwierdził wypis w poniedziałek, ale nie podał dalszych szczegółów. Jak informuje The Guardian, zwrócono się do biura Haines o komentarz.

Haines reprezentuje w parlamencie federalnym okręg wyborczy Indi w stanie Wiktoria. Przed wypisem była w stanie krytycznym, ale stabilnym.

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Śledztwo w sprawie incydentu

Według publikacji 19 października w Wangaratcie Haines została potrącona przez samochód. Wangaratta znajduje się w regionalnej części stanu Wiktoria.

W sprawie zarzuty usłyszał 43-letni mężczyzna. Śledztwo w sprawie incydentu trwa.

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