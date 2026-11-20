National Football League zawiesiła skrzydłowego Los Angeles Rams, Pukę Nacuę, na trzy mecze za naruszenie polityki dotyczącej osobistego postępowania. W chwili podjęcia decyzji 25-letni zawodnik już nie grał z powodu urazów kolana i palca u nogi, informuje BBC Sport.

Zawieszenie bez wynagrodzenia

Nacua został w zeszłym tygodniu umieszczony na liście kontuzjowanych, więc musi opuścić co najmniej cztery mecze. Z powodu dyskwalifikacji skrzydłowy nie będzie otrzymywał wynagrodzenia i straci 950 tys. dolarów, czyli około 725 tys. funtów.

Według ESPN NFL ostrzegła Nacuę, że każde kolejne naruszenie polityki dotyczącej osobistego postępowania może skutkować dodatkowymi i surowszymi środkami dyscyplinarnymi, w tym wykluczeniem z ligi.

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Pozew i wcześniejszy incydent

W marcu kobieta złożyła przeciwko Nacui pozew dotyczący napaści i pobicia. Twierdziła, że w noc sylwestrową sportowiec wygłosił antysemicką uwagę i ugryzł ją w ramię. Adwokat Nacui zaprzeczył, że jego klient złożył takie oświadczenie, a ugryzienie nazwał żartobliwą zabawą.

Dwa tygodnie przed tym incydentem Nacua wykonał antysemicki gest podczas transmisji na żywo, za który później przeprosił. Krótko przed złożeniem pozwu zgłosił się do placówki kompleksowej opieki, aby, jak powiedział, poprawić swoje zachowanie we wszystkich aspektach życia, i ukończył program rehabilitacyjny przed rozpoczęciem programu przygotowawczego Rams w kwietniu.

Nacua został wybrany przez Rams w piątej rundzie draftu 2023 roku. W 51 meczach NFL zdobył 4 906 jardów po podaniach, osiągając średnio 96,2 jarda na mecz. Obecny sezon jest ostatnim w jego kontrakcie debiutanckim.

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