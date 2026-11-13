Japoński nadawca publiczny NHK ogłosił 41 wykonawców 77. noworocznego programu muzycznego Kohaku Uta Gassen, który zostanie wyemitowany 31 grudnia o godz. 19:20. Wśród uczestników jest siedmiu debiutantów: grupy idolek i idoli Ae! Group, Ebidan, Monaki, Cutie Street oraz =LOVE, piosenkarz Ayumu Imazu i zespół rockowy Macaroni Empitsu. Informuje o tym The Japan Times.

Debiutanci i powroty artystów

Skład uczestników przedstawiono w centrum telewizyjnym NHK w tokijskiej dzielnicy Shibuya. Macaroni Empitsu — kwartet założony w 2012 roku — wystąpi w Kohaku po raz pierwszy. Ayumu Imazu znalazł się w programie po tym, jak jego piosenka Musubi stała się w ostatnich miesiącach wirusowym hitem w Japonii.

Do programu powróci L’Arc-en-Ciel, który obchodzi 35-lecie zespołu i ostatnio uczestniczył w nim w 2011 roku. Piosenkarka Kyary Pamyu Pamyu wystąpi po 12-letniej przerwie, a Anri — po raz pierwszy od 1996 roku. W programie zapowiedziano także T.M.Revolution, TMNetwork i Misato Watanabe.

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Specjalny występ i prowadzący

Specjalnym uczestnikiem będzie Koshi Inaba, członek rockowego duetu B’z. Uświetni 30-lecie swojej kariery solowej wykonaniem utworu Touch, który był motywem przewodnim relacji Netflix Japan z tegorocznego World Baseball Classic.

Jedynym niejapońskim wykonawcą na obecnej liście jest południowokoreańska grupa Illit, która wystąpi w Kohaku po raz trzeci. Program poprowadzą aktorzy Mana Ashida, Masato Sakai i Kazunari Ninomiya, a prezenterka NHK Naoko Suzuki po raz trzeci z rzędu będzie pełnić funkcję konferansjerki.

Kohaku Uta Gassen po raz pierwszy wyemitowano w radiu w 1951 roku, a dwa lata później stał się programem telewizyjnym. Wykonawców tradycyjnie dzieli się na czerwoną kobiecą i białą męską drużynę, a zwycięzcę wyłaniają głosy widzów i jury. Tegoroczny motyw programu brzmi: „Idźmy naprzód razem z piosenką”.

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