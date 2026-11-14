W Anglii, w Wielkiej Brytanii, Narodowa Służba Zdrowia (NHS) może nie zrealizować pośredniego celu dotyczącego terminowego rozpoczęcia leczenia raka u niemal 10 tys. pacjentów do marca 2027 roku. Według The Guardian, we wrześniu 70,7% pacjentów rozpoczęło leczenie w ciągu 62 dni od pilnego skierowania lub podniesienia pilności przez konsultanta. W sierpniu wskaźnik ten wynosił 71,9%.

NHS wyznaczyła pośredni cel: do marca 2027 roku rozpocząć leczenie w ustalonym terminie 62 dni u 80% pacjentów onkologicznych. Według wyliczeń organizacji charytatywnej Radiotherapy UK, aby osiągnąć ten wskaźnik, służba musi co miesiąc terminowo rozpoczynać leczenie u około 24 400 osób. Obecnie wskaźnik ten wynosi około 21 500 pacjentów, co oznacza, że miesięczny niedobór sięga 2 850 osób, a łączny — 9 490.

Różnice według rodzaju nowotworu

Analiza wykazała również znaczące różnice między rodzajami nowotworów. W ciągu dwóch miesięcy leczenie rozpoczęto u 70,1% pacjentów z rakiem prostaty oraz u 68,8% pacjentów z rakiem piersi. Jednocześnie w ustalonym terminie leczenie rozpoczęto u 60,9% chorych na raka płuca, 60% pacjentów z nowotworami ginekologicznymi oraz 56,5% osób z rakiem głowy i szyi.

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Widoczna była także różnica regionalna: w Midlands leczenie na czas rozpoczęto u 66,6% pacjentów, podczas gdy w Londynie — u 77,3%.

Niedobór personelu i sprzętu

Przewodnicząca Radiotherapy UK i onkolożka Pat Price oświadczyła, że rząd nie osiągnie celu z powodu niedoboru personelu i sprzętu w stosunku do liczby pacjentów potrzebujących pomocy. Prezes Królewskiego Kolegium Radiologów Stephen Harden powiązał niebezpieczne opóźnienia w diagnostyce i leczeniu z chronicznym niedoborem radiologów klinicznych i onkologów klinicznych, a także z zamrożeniem rekrutacji takich specjalistów.

Według wyliczeń Cancer Research UK tylko 55,4% pacjentów onkologicznych w ciągu ostatniego roku otrzymało diagnozę nie później niż 28 dni po pilnym skierowaniu, przy docelowym wskaźniku 80%. Jednocześnie 79,1% osób, u których nie potwierdzono raka, otrzymało odpowiedź w ustalonym terminie. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oświadczyło, że wszystkie trzy standardy dotyczące usług onkologicznych poprawiły się w porównaniu z ubiegłym rokiem, jednak przyznało potrzebę dalszych zmian.

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