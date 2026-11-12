W Wielkiej Brytanii NHS England usunęła ze swojej strony internetowej twierdzenie, że 137 trustów szpitalnych odnosi korzyści z platformy danych medycznych Palantir. Jak informuje The Guardian, stało się to po tym, gdy 29 trustów oświadczyło, że system albo nie został jeszcze u nich uruchomiony, albo jego aplikacje nie są wykorzystywane.

Lista instytucji została usunięta

Wcześniej NHS England opublikowała wykaz organizacji oznaczonych jako już pracujące z Federated Data Platform i odnoszące z niej korzyści. Platforma wykorzystująca sztuczną inteligencję miała pomóc poprawić wyniki leczenia, zwiększyć efektywność pracy sal operacyjnych i przyspieszyć wypisywanie pacjentów.

Po odpowiedziach 29 trustów pierwotna lista szpitali, według publikacji, zniknęła ze strony. Na mniej szczegółowej stronie NHS England podano teraz, że pierwsi użytkownicy systemu już widzą rezultaty, w tym ograniczenie pracy administracyjnej, szybsze ścieżki pacjentów i więcej czasu na opiekę.

Weryfikacja twierdzeń NHS England

Brytyjski Office for Statistics Regulation bada twierdzenia NHS England dotyczące skali wykorzystania systemu. Wcześniej regulator ostrzegał, że NHS nie miała dowodów na poparcie twierdzenia o ponad 100 tysiącach dodatkowych operacji dzięki Federated Data Platform.

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Ministrowie rozważają przedłużenie wartego 330 mln funtów kontraktu z Palantir do 2029 roku. Amerykańską firmę zaangażowano do pracy z dużymi ilościami danych medycznych będących w dyspozycji NHS England.

Reakcja polityków i związku zawodowego

Laburzystowski poseł Ben Coleman, członek parlamentarnej komisji ds. zdrowia i opieki społecznej, nazwał sytuację niepokojącą. Oświadczył, że niezweryfikowane twierdzenia NHS England podważają zaufanie, i wezwał do rezygnacji z Palantir na rzecz otwartej platformy danych, dla której trusty szpitalne i brytyjskie firmy technologiczne mogłyby tworzyć narzędzia.

Związek zawodowy pracowników ochrony zdrowia Unison również wezwał rząd, by nie przedłużał kontraktu. Palantir oświadczył, że zakończenie umowy oznaczałoby przedłożenie polityki nad interesy pacjentów. NHS England nie odpowiedziała na prośby o komentarz.

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